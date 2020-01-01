Полезно ли солнце для волос: рассказывает трихолог

Узнайте, что происходит с волосами на солнце.

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Для большинства людей наступление лета означает возможность отдыха на море. Однако многим женщинам хорошо знакома при этом такая проблема, как повреждение волос. Трихолог Алина Лукманов рассказала, как солнце влияет на волосы.

Трихолог отметила, что ультрафиолетовое (УФ) излучение-один из наиболее агрессивных факторов окружающей среды. Именно его считают основным виновником преждевременного старения кожи.

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Избыточное УФ-излучение ослабляет иммунные функции, может провоцировать воспаление, является фактором риска рака кожи. Мы привыкли рассматривать воздействие УФ-лучей только на кожу (у меня даже ранее был пост про это), а ведь именно волосы, покрывающие голову, принимают основной ультрафиолетовый удар, ведь они «ближе всего к солнцу».



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Стержни волос от избыточного воздействия УФО становятся тонкими, тусклыми. Вспомните, как волосы «выгорают» за лето. Это ничто иное как разрушение структуры стержней волос. Волосяной покров защищает кожу головы от действия УФ, но не полностью. Особенно эта защита снижена в области пробора или при развитии алопеций, когда «кожа головы просвечивается». Снижается защита от УФ и при наличии некоторых причёсок, которые обнажают кожу (косички). В итоге кожа головы подвергается тем же негативным воздействиям, что и кожа лица, и другие открытые участки тела.Существует даже особый вид телогеновой алопеции, которая начинается через 3-4 месяца после воздействия интенсивного солнечного излучения на волосы и кожу головы.Поэтому используйте средства с защитой от солнца для стержней волос, носите головные уборы на открытом солнце

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