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Боли внизу живота: почему возникают и что делать

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Боли внизу живота у женщин могут беспокоить по разным причинам.
Боли внизу живота: почему возникают и что делать
Боли внизу живота: почему возникают и что делать
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Боли внизу живота могут быть симптомом серьезных  заболеваний. Гинеколог Медея Галустян рассказала, что может знать боль внизу живота. 

Такая боль может быть симптомом множества патологий, связанных как с заболеваниями органов малого таза, так и других органов.
Заболевания органов малого таза  вероятно будут сопровождаться симптомами:

  • выделения из влагалища
  • нарушения цикла
  • изменения характера менструаций (более скудные или обильные)
  • кровотечения, не связанные с менструацией⠀

Боли внизу живота: почему возникают и что делать
Боли внизу живота: почему возникают и что делать
pinterest.com

Если же боль внизу живота не связана с гинекологическими причинами, то сопутствующие симптомы будут иными:

  • нарушение мочеиспускания
  • боли в пояснице или др. областях живота
  • нарушения стула
  • кровянистые выделения из прямой кишки
  • тошнота, рвота
  • «острый живот»

В зависимости от того, какие сопутствующие симптомы вы заметите, можно сделать вывод о том, к какому врачу обратиться первоначально.

Если же вы затрудняетесь определить, какие симптомы более выражены, то лучше обратиться сначала к гинекологу, т.к. чаще все же боль внизу живота связана с гинекологическими заболеваниями, например, воспалительными:

  • эндометрит
  • сальпингооофорит
  • аднексит
  • параметрит
  • пельвиоперитонит

Острые воспалительные заболевания характеризуются интенсивными болями, при которых обезболивающие почти не помогают, а также выделениями: гнойными, серозными, мажущими кровянистыми; повышением температуры.

Боли внизу живота: почему возникают и что делать
Боли внизу живота: почему возникают и что делать
pinterest.com

Возможно наличие объемных патологических процессов в органах малого таза:

  • кисты яичников
  • опухоли

Если целостность образования не нарушена, то боль несильная, ноющая.

Острые боли внизу живота могут быть вызваны:

  • разрывом кисты или перекрутом ножки
  • внематочной беременностью
  • апоплексией яичника⠀

Эндоиметриоз также может быть причиной боли внизу живота. Выраженность боли при этом разная на протяжении всего цикла, усиление происходит в период менструации. Есть понятие тазовых болей – регулярных (более 6 месяцев) болей в паху, пояснице, нижней части живота в 70% случаев их причиной является именно эндометриоз.

Боли при миоме матки зависят от размера узлов и их расположения, но чаще всего они мало выражены. 

Боль дает и смещение внутриматочной спирали. 

Ранее мы писали, какие привычки провоцируют цистит.

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Теги: боли внизу живота, гинеколог
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