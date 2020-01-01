Боли внизу живота у женщин могут беспокоить по разным причинам.

Боли внизу живота: почему возникают и что делать Pinterest

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Боли внизу живота могут быть симптомом серьезных заболеваний. Гинеколог Медея Галустян рассказала, что может знать боль внизу живота.

Такая боль может быть симптомом множества патологий, связанных как с заболеваниями органов малого таза, так и других органов.

Заболевания органов малого таза вероятно будут сопровождаться симптомами:

выделения из влагалища

нарушения цикла

изменения характера менструаций (более скудные или обильные)

кровотечения, не связанные с менструацией⠀

Боли внизу живота: почему возникают и что делать pinterest.com

нарушение мочеиспускания

боли в пояснице или др. областях живота

нарушения стула

кровянистые выделения из прямой кишки

тошнота, рвота

«острый живот»

Если же боль внизу живота не связана с гинекологическими причинами, то сопутствующие симптомы будут иными:

В зависимости от того, какие сопутствующие симптомы вы заметите, можно сделать вывод о том, к какому врачу обратиться первоначально.

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Если же вы затрудняетесь определить, какие симптомы более выражены, то лучше обратиться сначала к гинекологу, т.к. чаще все же боль внизу живота связана с гинекологическими заболеваниями, например, воспалительными:

эндометрит

сальпингооофорит

аднексит

параметрит

пельвиоперитонит

Острые воспалительные заболевания характеризуются интенсивными болями, при которых обезболивающие почти не помогают, а также выделениями: гнойными, серозными, мажущими кровянистыми; повышением температуры.



Боли внизу живота: почему возникают и что делать pinterest.com

кисты яичников

опухоли

Возможно наличие объемных патологических процессов в органах малого таза:

Если целостность образования не нарушена, то боль несильная, ноющая.

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Острые боли внизу живота могут быть вызваны:

разрывом кисты или перекрутом ножки

внематочной беременностью

апоплексией яичника⠀

Эндоиметриоз также может быть причиной боли внизу живота. Выраженность боли при этом разная на протяжении всего цикла, усиление происходит в период менструации. Есть понятие тазовых болей – регулярных (более 6 месяцев) болей в паху, пояснице, нижней части живота в 70% случаев их причиной является именно эндометриоз.

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Боли при миоме матки зависят от размера узлов и их расположения, но чаще всего они мало выражены.



Боль дает и смещение внутриматочной спирали.

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