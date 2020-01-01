Боли внизу живота: почему возникают и что делать
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Боли внизу живота могут быть симптомом серьезных заболеваний. Гинеколог Медея Галустян рассказала, что может знать боль внизу живота.
Такая боль может быть симптомом множества патологий, связанных как с заболеваниями органов малого таза, так и других органов.
Заболевания органов малого таза вероятно будут сопровождаться симптомами:
- выделения из влагалища
- нарушения цикла
- изменения характера менструаций (более скудные или обильные)
- кровотечения, не связанные с менструацией⠀
Если же боль внизу живота не связана с гинекологическими причинами, то сопутствующие симптомы будут иными:
- нарушение мочеиспускания
- боли в пояснице или др. областях живота
- нарушения стула
- кровянистые выделения из прямой кишки
- тошнота, рвота
- «острый живот»
В зависимости от того, какие сопутствующие симптомы вы заметите, можно сделать вывод о том, к какому врачу обратиться первоначально.
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Если же вы затрудняетесь определить, какие симптомы более выражены, то лучше обратиться сначала к гинекологу, т.к. чаще все же боль внизу живота связана с гинекологическими заболеваниями, например, воспалительными:
- эндометрит
- сальпингооофорит
- аднексит
- параметрит
- пельвиоперитонит
Острые воспалительные заболевания характеризуются интенсивными болями, при которых обезболивающие почти не помогают, а также выделениями: гнойными, серозными, мажущими кровянистыми; повышением температуры.
Возможно наличие объемных патологических процессов в органах малого таза:
- кисты яичников
- опухоли
Если целостность образования не нарушена, то боль несильная, ноющая.
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Острые боли внизу живота могут быть вызваны:
- разрывом кисты или перекрутом ножки
- внематочной беременностью
- апоплексией яичника⠀
Эндоиметриоз также может быть причиной боли внизу живота. Выраженность боли при этом разная на протяжении всего цикла, усиление происходит в период менструации. Есть понятие тазовых болей – регулярных (более 6 месяцев) болей в паху, пояснице, нижней части живота в 70% случаев их причиной является именно эндометриоз.
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Боли при миоме матки зависят от размера узлов и их расположения, но чаще всего они мало выражены.
Боль дает и смещение внутриматочной спирали.
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