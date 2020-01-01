Главные ошибки худеющих

Иногда ошибки, которые мы совершаем, так просты, что даже обидно.

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Читай также: Полезные свойства кукурузы Стараетесь изо всех сил избавиться от лишних сантиметров на талии, но вес не уходит? Диетолог Альбина Комиссарова назвала самые распространенные ошибки, которые мешают похудеть. Главные ошибки худеющих: Создавать ложные запреты из продуктов, тем самым ограничивая разнообразие рациона(на бананы, хлеб, молоко и тд).

Пить 8 стаканов воды/2 литра обязательно, через силу, потому что «так надо», на самом деле - нет.

Худеть за счёт временных рамок: не есть после 6, не есть 18 часов и тд. Это метод, конечно, но не самый лучший.

Считать, что в продуктах нет должного количества витаминов и минералов и обязательно пить БАДы и другие добавки.⠀

Расстраиваться, когда не потерял 10 кг в месяц. Ставьте себе реальные цели! 3-4 кг в месяц это отличный результат.⠀

Искать волшебную, уникальную диету, которая будет создана именно для вас, под ваш генотип и тд. Это так не работает, только здоровое питание и физическая активность. А это почти идентично для всех.⠀

Не разрешать себе слабости. Зачем нужен перфекционизм в этом деле? Ломтик шоколадки или кофе со сливками не сделают вас толстой. Помните, даже сахар разрешён в размере 5-10% от рациона.⠀

Делить продукты на полезные и вредные. Нет продуктов от которых мы толстеем, есть переедание. А то мы сливочного масла боимся, а целый авокадо в день - это полезно.⠀

Искать секреты, которые помогут похудеть. Огурцы с помидорами не сочетать, орехи замачивать, белки животные с растительными нельзя. Нет таких правил. Здоровое питание это очень просто!⠀

Надеяться только на спорт или препарат/эндосферу и тд. 80% успеха всегда зависит от питания. Помните об этом! Ранее мы писали, зачем йод нашему организму.

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