Хорошее здоровье на Интере: 5 мифов о клещах
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Это небольшие кровососущие, обитающие на значительной территории нашей страны. Человек, укушенный клещом, может заразиться также бартонеллезом, бабезиозом, микоплазмозом и болезнью Лайма. И, несмотря на то, что проблема клещей достаточно распространенная, до сих пор про них существует множество фейков и мифов. В одном из выпусков ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере», премьера которого состоится 11 августа в 13:20, ведущий Александр Лукьяненко и врач-инфекционист Евгения Менжулина разобрались, что из них правда, а что нет.
МИФ 1. Клещи прыгают на жертву или падают с деревьев.
МИФ 2. Если человека укусил зараженный клещ, то он обязательно заразился
На самом деле. Вирус или бактерии содержатся в теле и в слюнных железах клеща. В момент укуса и в процессе цементации инфекция в кровь поступает в минимальных количествах. Это означает, что если зараженный клещ укусил человека, но его быстро сняли – целиком и с головой – то риск инфицирования значительно снижается. Чем дольше клещ в теле, тем выше риск.
МИФ 3. Зимой бояться клещей не стоит.
МИФ 4. Укус клеща можно заметить по увеличивающемуся в размерах покраснению
На самом деле. Этот опознавательный знак актуален лишь в отношении боррелиоза. И то не всегда. В 50% случаев укус клеща протекает без эритемы. К тому же во время укуса клещ выделяет обезболивающее вещество. Отсюда правило: придя домой с лесной прогулки, тщательно осмотрите свою одежду и тело и примите душ.
МИФ 5. Обнаружив на теле клеща, нужно залить его подсолнечным маслом, чтобы он сам выполз
«Клещи – очень маленькие, и не всегда заметны, в отличие от последствий, которые они могут вызвать для здоровья человека, – объясняет инфекционист. – Поэтому извлеченный из кожи «трофей» не уничтожайте и не выбрасывайте, а отнесите в больницу, где в специальной лаборатории определят, заражен ли принесенный вами клещ вирусом энцефалита или боррелиозом. Это позволит медикам не только вовремя, но и грамотно оказать вам медицинскую помощь, ведь вирусные и бактериальные заболевания лечатся по-разному. Чем раньше вы придете в больницу, тем больше шансов, что вы избежите опасных для здоровья последствий».
Смотрите ток-шоу «Хорошее здоровье на «Интере» с 11 августа, со вторника по пятницу, в 13:20 на телеканале «Интер».
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