Привычки, которые помогут сохранить здоровье почек
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Болезни почек очень коварны: зачастую они характеризуются бессимптомным течением аж до момента, когда заболевание переходит в тяжелую форму. Чтобы сохранить почки здоровыми, в первую очередь важно отказаться от вредных привычек.⠀
- Курение
Никотин, смолы и другие продукты сгорания табака нарушают проницаемость мембран, в мочу попадают белки, развивается почечная недостаточность. Также увеличивается риск появления онкологии.
- Алкоголь
Сильно нагружает почки, приводит к обезвоживанию организма и загустению крови, что затрудняет ее фильтрацию.⠀
- Недосып
Во сне восстанавливается весь организм, в том числе и почки. Недосып - повышает давление, а это провоцирует развитие почечной недостаточности.⠀
- Частое употребление кофе
В связи с мочегонным эффектом кофеина повышается риск обезвоживания, в результате чего кровь становится вязкой и затрудняется работа почек.⠀
- Нехватка в рационе витамина B6
Этот микроэлемент участвует в белковом обмене и производстве нуклеиновых кислот. Нехватка его в рационе приводит к серьезным заболеваниям, в частности почек.
- Малоподвижный образ жизни
Провоцирует застой жидкости, загустение крови и замедление ее движения.⠀
- Несвоевременное опустошение мочевого пузыря
Зачастую люди реагируют с задержкой на сигналы органа о необходимости опорожнения. А это может привести к почечной недостаточности.⠀
- Переизбыток употребления соли
Приводит к задержке жидкости и сильно перегружает почки.⠀
- Диеты
При излишнем похудении организм берет энергию из запасов жира, которые в норме есть и на почках. Они остаются без защиты, а также могут опуститься, что крайне негативно сказывается на качестве жизни.
- Чрезмерное употребление белка
Даёт дополнительную нагрузку на орган, в моче повышается количество кальция, что увеличивает вероятность почечнокаменной болезни.⠀
- Несоблюдение питьевого режима
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Употребление недостаточного количества воды ухудшает состав крови, повышая ее вязкость. Это затрудняет ее фильтрацию и приводит к интоксикации организма.
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