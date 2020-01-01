Привычки, которые помогут сохранить здоровье почек

Узнайте несколько основных ежедневных правил профилактики, которые помогут сохранить здоровье почек.

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Болезни почек очень коварны: зачастую они характеризуются бессимптомным течением аж до момента, когда заболевание переходит в тяжелую форму. Чтобы сохранить почки здоровыми, в первую очередь важно отказаться от вредных привычек.⠀

Курение

Никотин, смолы и другие продукты сгорания табака нарушают проницаемость мембран, в мочу попадают белки, развивается почечная недостаточность. Также увеличивается риск появления онкологии.



Как сохранить здоровье почек depositphotos.com

Алкоголь

Сильно нагружает почки, приводит к обезвоживанию организма и загустению крови, что затрудняет ее фильтрацию.⠀

Недосып

Во сне восстанавливается весь организм, в том числе и почки. Недосып - повышает давление, а это провоцирует развитие почечной недостаточности.⠀

Частое употребление кофе

В связи с мочегонным эффектом кофеина повышается риск обезвоживания, в результате чего кровь становится вязкой и затрудняется работа почек.⠀

Нехватка в рационе витамина B6

Этот микроэлемент участвует в белковом обмене и производстве нуклеиновых кислот. Нехватка его в рационе приводит к серьезным заболеваниям, в частности почек.



Как сохранить здоровье почек depositphotos.com

Малоподвижный образ жизни

Провоцирует застой жидкости, загустение крови и замедление ее движения.⠀

Несвоевременное опустошение мочевого пузыря

Зачастую люди реагируют с задержкой на сигналы органа о необходимости опорожнения. А это может привести к почечной недостаточности.⠀

Переизбыток употребления соли

Приводит к задержке жидкости и сильно перегружает почки.⠀

Диеты

При излишнем похудении организм берет энергию из запасов жира, которые в норме есть и на почках. Они остаются без защиты, а также могут опуститься, что крайне негативно сказывается на качестве жизни.



Как сохранить здоровье почек Depositphotos

Чрезмерное употребление белка

Даёт дополнительную нагрузку на орган, в моче повышается количество кальция, что увеличивает вероятность почечнокаменной болезни.⠀

Несоблюдение питьевого режима

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Употребление недостаточного количества воды ухудшает состав крови, повышая ее вязкость. Это затрудняет ее фильтрацию и приводит к интоксикации организма.

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