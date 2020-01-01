Воздействия солнечных лучей не всегда положительные.

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Воздействие солнца на кожу настолько разнообразно, что трудно различить, где проходит грань между пользой и опасностью.

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Ультрафиолетовые лучи запускают множество необходимых для нормального функционирования процессов:

синтез витамина D для усвоения кальция и фосфора,

стимулирование регенерации клеток кожи

выработка серотонина.⠀

Опасны ли солнечные лучи? depositphotos.com

разрушает коллаген,

провоцирует раннее старение кожи - фотостарение,

провоцирует рак кожи.⠀

Именно поэтому в холодное время года, когда световой день становится коротким, многие из нас ощущают подавленность, сонливость, упадок сил и раздражение. Однако длительное пребывание на солнце и чрезмерное увлечение солярием имеют свои побочные эффекты: они оказывают губительное воздействие на кожу.Столько же и негатива несёт ультрафиолет для организма:

Стоит уточнить, что вред наносит именно чрезмерное воздействие УФ-излучения на нашу кожу и пренебрежение средствами защиты.

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Считается, что главным защитником кожи человека от ультрафиолета является меланин. Чем больше пигмента вырабатывают клетки кожи, тем меньший вред наносят солнечные лучи. Отсюда можно сделать вывод, что чем светлее кожа, тем выше риск раннего проявления признаков фотостарения.

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Опасны ли солнечные лучи? depositphotos.com

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Также сильно подвержены влиянию ультрафиолета женщины в период гормональных изменений (беременность, менопауза, различные гормональные нарушения). Происходит это из-за того, что нарушение баланса эстрогена и прогестерона повышает чувствительность кожи к УФ-излучению. Как следствие повышенная пигментация кожи.⠀

Важно! Некоторые лекарственные препараты и косметические средства повышают восприимчивость к ультрафиолету (например, определенные антибиотики, тетрациклины, сульфаниламиды, фторхинолоны, противогрибковые, мочегонные, антидепрессанты, снотворные, витамины В2 и В6, косметика с бергамотовым и цитрусовыми маслами, мускусом, зверобоем, пачули и др.)



Чтобы уменьшить вредное воздействие на кожу необходимо наносить на кожу лица солнцезащитный крем — для большинства людей достаточно SPF 30+. А для людей, подверженных фотостарению необходим SPF 50+ и при ярком солнце надевать закрытую одежду и прятаться в тени.

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