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Какой вред от каблуков?

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Узнайте, с какими проблемами сталкиваются любительницы высоких каблуков.
Какой вред от каблуков?
Какой вред от каблуков?
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Обувь на каблуках — это очень красиво и женственно. Но, к сожалению, в ношении каблуков есть и свои минусы. 

Сначала следует разграничивать обувь на невысоком каблуке — и 2-3 см и обувь на высоком каблуке — от 5 см. Первая является комфортной и физиологичной для стопы, так как сохраняет естественный изгиб, и вся стопа испытывает равное нагрузочное напряжение. А при ношении шпилек нагрузка падает на переднюю часть стопы, центр тяжести смещает вперед, нагрузка на костные структуры и внутренние органы распределяется неравномерно. Происходит дисбаланс организма, который грозит:

  • Болями в ногах из-за неправильного напряжения-расслабления групп мышц.
  • Нарушением кровообращения вплоть до варикоза.
  • Нарушением осанки или усугублением существующих проблем с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом со всеми вытекающими: головные боли, проблемы со внутренними органами и т.д.
  • Может возникать вальгусная деформация первого пальца стопы (косточки), невринома Мортона и метатарзалгия.

Какой вред от каблуков?
Какой вред от каблуков?
pinterest

Как избежать проблем:

  • если вам необходимо носить каблуки, то не упускайте возможность снять туфли и сделать гимнастику для стоп, дайте вашим ногам отдохнуть,
  •  каблук должен быть не более 5 см.,
  • позаботьтесь об удобной сменной обуви на работе,
  • дома делайте ванночки для стоп с морской солью: 2 ст. ложки морской соли на тазик с теплой водой (не более 25-26 град.) на 15-20 минут.

Упражнения для снятия напряжения в ногах:

Рекомендуется выполнять вечером, после трудового дня.⠀

  • Сидим: ноги вытянуты, стопы свободны, опираются на пятки. С силой сожмите пальцы стоп, пытаясь собрать их горсткой. Держите напряжение 1-3 минуты до утомления мышц. Затем расслабьтесь и отдохните минутку. Повторите 3 раза.⠀
  • Понадобится теннисный мяч. Сидим на стуле, ноги перпендикулярно полу. Поставьте стопу на мяч и катайте с усилием мяч вперед-назад 2-4 минуты, разминая подошву. Вы должны почувствовать тепло, нога начинает приятно «гудеть». Выполняйте поочередно каждой ногой.⠀
  • Сидим: одна нога согнута в колене, подтянута к телу, обе руки лежат на стопе. Начинаем упражнение с большого пальца. Одной рукой слегка фиксируем стопу с тыла, другой захватываем большой палец, немного его вытягиваем и разгибаем до комфортного максимума и медленно вращаем влево-вправо 3 раза. Затем отводим палец налево до комфортного максимума и также медленно вращаем влево-вправо 3 раза. Потом отводим направо до комфортного максимума и снова вращаем влево-вправо 3 раза. Возвращаемся в среднее положение. Если в какую-то сторону движения неприятны, болезненны, ограничены, то их не делаем, но при этом движения в противоположную сторону делаем 6 раз. Так разрабатываем все 5 пальчиков.

Ранее мы писали, что нельзя есть натощак. 

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Теги: высокие каблуки, здоровье, каблуки
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