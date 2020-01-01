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Эффективным методом избавления от нежелательных рисунков на теле является удаление тату лазером. Дерматолог Галлямова Юлия рассказала, что следует знать об удалении татуировки.

Какие лазеры используют для удаления татуировок?

Q-switched (QS) lasers (QS)

Пикосекундные лазеры (ПС)

Лазеры QS генерируют наносекундные всплески лазерного света, которые приводят к очень быстрому нагреву и вызывают разрушение пигментных частиц.



Разрушенные фрагменты пигмента либо медленно рассасываются в коже, либо удаляются лимфатической системой и собираются в лимфатических узлах, откуда впоследствии выводятся организмом.



ПС лазеры имеют длительность импульсов в пикосекундном диапазоне (одна триллионная секунды). ПС лазерные также вызывают распад частиц пигмента, но эти частицы меньше, чем после QS-лазеров и они легче рассасываются.



Удаление татуировки: дерматолог ответила на главные вопросы pinterest.com

Удаление татуировки: дерматолог ответила на главные вопросы pinterest.com

К сожалению, это не так просто и быстро. Сложности с тату, которые более 3 лет (глубоко проник пигмент) и те, которые размещены на конечностях.Большинству людей потребуется более 6-8 процедур с интервалом в 6-8 недель.Важно помнить, что это не будет ни быстрым, ни безболезненным процессом. Даже если использовать анестетики, удаление причиняет боль.Нет. Различные цвета в пигменте тату требуют различных длин волн.Наилучший результат достигается при использовании длины волны, которая поглощается цветом пигмента татуировки, т.е. для каждого цвета своя длина волны. Поэтому для оптимального лечения разноцветных татуировок требуется более одного лазера, что делает их более сложными в лечении.

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Многие факторы влияют на успех: цвет кожи пациента, возраст тату, локализация на теле, цвета и химические вещества. При успешном удалении возможна остаточная гипопигментация. У более светлокожего пациента это может быть не особенно заметно. Однако у пациентов с более темной кожей контраст более заметен.



Обработка светлых (розовых, коричневых, румяных, белых) татуировок может вызвать парадоксальное потемнение.



Наиболее распространенные побочные эффекты:

кровотечение

образование волдырей и инфекция.

Все они разрешаются довольно быстро и без последствий. Риск рубцов низок.

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