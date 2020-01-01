Иногда причина цистита – это вы сами и ваши привычки.⠀.

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По разным данным от 50 до 90 процентов женщин знакомо это заболевание. Цистит – самое частое заболевание урогенитальной сферы. Узнайте, какие привычки могут спровоцировать цистит у женщин.

Почему возникает и что провоцирует цистит

Предпочитаете терпеть⠀

Опорожнение мочевого пузыря должно быть своевременным. Если есть позывы к мочеиспусканию, игнорировать их нельзя. Причина роста и размножения бактерий – длительная задержка мочи.



Привычки, которые провоцируют цистит pinterest.com

В рационе много острого и соленого

Такая пища раздражает не только слизистую желудка, но и мочевой пузырь. Скопившиеся кристаллы соли могут травмировать уретру.⠀⠀

Игнорируете аллергию

Возможно, в вашем рационе есть пищевые аллергены. Распространенное проявление аллергии – ринит (раздражение слизистой носа). Но иногда вследствие аллергической реакции развивается эозинофильный цистит.⠀

Забываете о гигиене

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Казалось бы, гигиена – это элементарно. Но кто-то пропускает этот ритуал. Рекомендуется подмываться утром, вечером и после полового акта. Размножение бактерий – быстрый процесс. Его нужно контролировать



Привычки, которые провоцируют цистит pinterest.com

Это проще, чем заниматься лечением цистита⠀

Цистит влияет на качество вашей жизни⠀

Инфекция может распространяться и поражать всю мочеполовую систему⠀

Провоцирует опасные осложнения: пиелонефрит, сепсис, абсцесс почки

Стоит отметить, привычки не являются главной причиной рези в животе и болезненных мочеиспусканий: цистит развивается из-за инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Но образ жизни может создавать необходимые для нее условия.⠀⠀

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