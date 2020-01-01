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Привычки, которые провоцируют цистит

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Иногда причина цистита – это вы сами и ваши привычки.⠀.
Привычки, которые провоцируют цистит
Привычки, которые провоцируют цистит
pinterest

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По разным данным от 50 до 90 процентов женщин знакомо это заболевание. Цистит – самое частое заболевание урогенитальной сферы. Узнайте, какие привычки могут спровоцировать цистит у женщин.

Почему возникает и что провоцирует цистит

  • Предпочитаете терпеть⠀

Опорожнение мочевого пузыря должно быть своевременным. Если есть позывы к мочеиспусканию, игнорировать их нельзя. Причина роста и размножения бактерий – длительная задержка мочи.

Привычки, которые провоцируют цистит
Привычки, которые провоцируют цистит
pinterest.com

  • В рационе много острого и соленого

Такая пища раздражает не только слизистую желудка, но и мочевой пузырь. Скопившиеся кристаллы соли могут травмировать уретру.⠀⠀

  • Игнорируете аллергию

Возможно, в вашем рационе есть пищевые аллергены. Распространенное проявление аллергии – ринит (раздражение слизистой носа). Но иногда вследствие аллергической реакции развивается эозинофильный цистит.⠀

  • Забываете о гигиене

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Казалось бы, гигиена – это элементарно. Но кто-то пропускает этот ритуал. Рекомендуется подмываться утром, вечером и после полового акта. Размножение бактерий – быстрый процесс. Его нужно контролировать

Привычки, которые провоцируют цистит
Привычки, которые провоцируют цистит
pinterest.com

Почему так важно избавиться от этих привычек?⠀

  • Это проще, чем заниматься лечением цистита⠀
  • Цистит влияет на качество вашей жизни⠀
  • Инфекция может распространяться и поражать всю мочеполовую систему⠀
  • Провоцирует опасные осложнения: пиелонефрит, сепсис, абсцесс почки

Стоит отметить, привычки не являются главной причиной рези в животе и болезненных мочеиспусканий: цистит развивается из-за инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Но  образ жизни может создавать необходимые для нее условия.⠀⠀

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Теги: цистит, гинеколог, привычки
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