Привычки, которые провоцируют цистит
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По разным данным от 50 до 90 процентов женщин знакомо это заболевание. Цистит – самое частое заболевание урогенитальной сферы. Узнайте, какие привычки могут спровоцировать цистит у женщин.
Почему возникает и что провоцирует цистит
- Предпочитаете терпеть⠀
Опорожнение мочевого пузыря должно быть своевременным. Если есть позывы к мочеиспусканию, игнорировать их нельзя. Причина роста и размножения бактерий – длительная задержка мочи.
- В рационе много острого и соленого
Такая пища раздражает не только слизистую желудка, но и мочевой пузырь. Скопившиеся кристаллы соли могут травмировать уретру.⠀⠀
- Игнорируете аллергию
Возможно, в вашем рационе есть пищевые аллергены. Распространенное проявление аллергии – ринит (раздражение слизистой носа). Но иногда вследствие аллергической реакции развивается эозинофильный цистит.⠀
- Забываете о гигиене
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Казалось бы, гигиена – это элементарно. Но кто-то пропускает этот ритуал. Рекомендуется подмываться утром, вечером и после полового акта. Размножение бактерий – быстрый процесс. Его нужно контролировать
Почему так важно избавиться от этих привычек?⠀
- Это проще, чем заниматься лечением цистита⠀
- Цистит влияет на качество вашей жизни⠀
- Инфекция может распространяться и поражать всю мочеполовую систему⠀
- Провоцирует опасные осложнения: пиелонефрит, сепсис, абсцесс почки
Стоит отметить, привычки не являются главной причиной рези в животе и болезненных мочеиспусканий: цистит развивается из-за инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой). Но образ жизни может создавать необходимые для нее условия.⠀⠀
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