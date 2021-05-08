Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Солнечный ожог: что делать и чем лечить?

Комментариев: 1
Если кожа обгорает на солнце, не будет ни красивого загара, ни энергии.
Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
depositphotos.com

Читай также: COVID –19 «любит» сладкое: как уберечь себя диабетикам

Загар - это безусловно очень красиво, но важно не просто полежать на солнышке и позагорать, но и после этого обеспечить коже особый уход и восстановление. Иначе можно себе навредить и получить солнечный ожог.

Солнечный ожог - острая воспалительная реакция кожи на чрезмерное воздействие УФ излучения (естественного или искусственного).⠀

Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
depositphotos.com

Вероятность солнечных ожогов увеличивается при некоторых фенотипах кожи и зависит от времени нахождения под солнечными лучам.⠀

Наиболее подвержены солнечной эритеме следующие фенотипы:⠀

  • 1-й тип: очень светлая кожа, голубые (зеленые) глаза, светлые или рыжие волосы;⠀
  • 2-й тип: светло-голубые или карие глаза, светлые или рыжие волосы, веснушки. ⠀

Прием некоторых лекарственных препаратов (напроксен; фуросемид; доксициклин и др.), алкоголя могут быть фотосенсибилизаторами (усиливать действие солнечного света на кожу).

Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
depositphotos.com

 Проявления ожогов:⠀

  • 1 степень - легкое покраснение кожи (эритема), боль, небольшой отёк. Образуется через 3-5 часов, пик - спустя 12-24 часа. Выздоровление происходит на 3 -7 день, сопровождается шелушением.⠀⠀
  • 2 степень – на покрасневшей коже образуются ожоговые пузыри, наполненные прозрачной желтоватой жидкостью. При их разрыве обнажается ярко-красная болезненная поверхность росткового слоя кожи. Заживление без рубца происходит в течение 7-10 дней.⠀

В тяжелых случаях возникает лихорадка, головная боль, тошнота и рвота.⠀⠀

Читай также: Как не поправиться на отдыхе: Советы от Марины Боржемской

На время восстановления кожных покровов влияют: степень тяжести, площадь поражения, локализация, наличие гнойных осложнений, правильное и своевременное лечение, возраст и состояние пациента.

Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
pinterest.com

Помощь при солнечных ожогах:⠀

  • Используйте прохладную воду ( душ или обливания)/ холодные компрессы, из ткани, смоченной водой.⠀
  • Обеспечьте достаточное количество жидкости ( лучше прохладной).⠀
  •  Для обезболивания, улучшения самочувствия, уменьшения воспаления - НПВС ( ибупрофен), парацетамол.⠀
  •  Используете лосьоны и гели с алоэ вера для успокаивающего действия на кожу. 
  • Разорванные волдыри аккуратно очистить водой с мягким мылом и накрыть влажной повязкой ( например, с физ. растровом).⠀

Если у ребенка судороги, тошнота, рвота, головокружение или сонливость, которые не улучшаются, немедленно обратитесь к врачу.

Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
Солнечный ожог: что делать и чем лечить?
pinterest.com


Как избежать солнечного ожога:

  • Не находитесь на открытом солнце с 12 до 16 часов!!  Пейте больше воды, находясь на солнце, это поможет избежать обезвоживания организма и кожи.⠀ ⠀
  • Очень важно подобрать хороший крем после загара, который способен качественно увлажнить.⠀
  • Крем после загара обязательно должен хорошо питать кожу, с чем отлично справятся витамины Е,А,С.⠀
  • Очень важно увлажнение, чему поможет гиалуроновая кислота.
  • Увлажнить, охладить и успокоить кожу помогут кремы содержащие натуральные экстракты: алоэ вера, морские водоросли, ромашка, абрикосовые и виноградные масла, авокадо, лесной орех, мята, масло ши и арганы

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Лилия  (аноним)  08.05.2021, 20:55
Оценка:  0
Лилия
После солнечного ожога очень хорошо успокаивает кожу мазь Стизамет. Она действует намного эффективнее, чем народные средства типа сметаны или кефира.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь