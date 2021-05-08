Если кожа обгорает на солнце, не будет ни красивого загара, ни энергии.

Солнечный ожог: что делать и чем лечить? depositphotos.com

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Загар - это безусловно очень красиво, но важно не просто полежать на солнышке и позагорать, но и после этого обеспечить коже особый уход и восстановление. Иначе можно себе навредить и получить солнечный ожог.

Солнечный ожог - острая воспалительная реакция кожи на чрезмерное воздействие УФ излучения (естественного или искусственного).⠀



Солнечный ожог: что делать и чем лечить? depositphotos.com

Вероятность солнечных ожогов увеличивается при некоторых фенотипах кожи и зависит от времени нахождения под солнечными лучам.⠀

Наиболее подвержены солнечной эритеме следующие фенотипы:⠀

1-й тип: очень светлая кожа, голубые (зеленые) глаза, светлые или рыжие волосы;⠀

2-й тип: светло-голубые или карие глаза, светлые или рыжие волосы, веснушки. ⠀

Прием некоторых лекарственных препаратов (напроксен; фуросемид; доксициклин и др.), алкоголя могут быть фотосенсибилизаторами (усиливать действие солнечного света на кожу).



Солнечный ожог: что делать и чем лечить? depositphotos.com

Проявления ожогов:⠀

1 степень - легкое покраснение кожи (эритема), боль, небольшой отёк. Образуется через 3-5 часов, пик - спустя 12-24 часа. Выздоровление происходит на 3 -7 день, сопровождается шелушением.⠀⠀

2 степень – на покрасневшей коже образуются ожоговые пузыри, наполненные прозрачной желтоватой жидкостью. При их разрыве обнажается ярко-красная болезненная поверхность росткового слоя кожи. Заживление без рубца происходит в течение 7-10 дней.⠀

В тяжелых случаях возникает лихорадка, головная боль, тошнота и рвота.⠀⠀

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На время восстановления кожных покровов влияют: степень тяжести, площадь поражения, локализация, наличие гнойных осложнений, правильное и своевременное лечение, возраст и состояние пациента.



Солнечный ожог: что делать и чем лечить? pinterest.com

Помощь при солнечных ожогах:⠀

Используйте прохладную воду ( душ или обливания)/ холодные компрессы, из ткани, смоченной водой.⠀

Обеспечьте достаточное количество жидкости ( лучше прохладной).⠀

Для обезболивания, улучшения самочувствия, уменьшения воспаления - НПВС ( ибупрофен), парацетамол.⠀

Используете лосьоны и гели с алоэ вера для успокаивающего действия на кожу.

Разорванные волдыри аккуратно очистить водой с мягким мылом и накрыть влажной повязкой ( например, с физ. растровом).⠀

Если у ребенка судороги, тошнота, рвота, головокружение или сонливость, которые не улучшаются, немедленно обратитесь к врачу.



Солнечный ожог: что делать и чем лечить? pinterest.com

Не находитесь на открытом солнце с 12 до 16 часов!! Пейте больше воды, находясь на солнце, это поможет избежать обезвоживания организма и кожи.⠀ ⠀

Очень важно подобрать хороший крем после загара, который способен качественно увлажнить.⠀

Крем после загара обязательно должен хорошо питать кожу, с чем отлично справятся витамины Е,А,С.⠀

Очень важно увлажнение, чему поможет гиалуроновая кислота.

Увлажнить, охладить и успокоить кожу помогут кремы содержащие натуральные экстракты: алоэ вера, морские водоросли, ромашка, абрикосовые и виноградные масла, авокадо, лесной орех, мята, масло ши и арганы

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