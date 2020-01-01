Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя
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Если у вас проблемы со щитовидной железой, то необходимо особенно тщательно составлять свой рацион питания. Здоровая еда является хорошей профилактикой диффузного зоба, аденомы и новообразований. Узнайте, какие продукты полезны для щитовидной железы, а какие негативно сказываются на ее здоровье.
Полезные продукты для щитовидки:
- Орехи, мед, лимон
Эти продукты активируют работу щитовидной железы. Например, замоченные грецкие орешки можно есть ежедневно, но по несколько штук. Также можно смешать мед с лимоном (вместе с цедрой), и употреблять по чайной ложке 3-4 раза в день.
- Морская капуста
Морская капуста восполняет дефицит йода. Так же она богата витаминами и микроэлементами, которые укрепляют иммунитет. Для компенсации дефицита йода человеку достаточно каждый день съедать примерно 30-40 граммов морской капусты.
- Хурма
Также является хорошим источником йода. Плюс ко всему в ней содержатся витамины и микроэлементы (железо, магний, натрий). Кстати, железа в хурме гораздо больше, чем в яблоках. В день можно кушать 1-2 хурмы.
- Яблоки
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Яблоки снимают воспалительные процессы. Этот фрукт богат витаминами и минералами, которые помогают организму противостоять раковым заболеваниям. Обязательно ежедневно съедайте одно яблоко.
- Свежие овощи
Именно в свежем виде эти продукты содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с любыми недугами. Овощи укрепляют иммунитет и весь организм в целом.
Вредные продукты для щитовидки:
- жиросодержащие продукты животного происхождения в виде маргарина и сливочного масла;
- жирные виды мяса;
- копчености, колбасы и консерванты;
- продукты с высокой концентрацией сахара;
- соль и соленые продукты;
- газированные напитки, чай и кофе;
- квашеные овощи и копченая рыба;
- различные кондитерские изделия из муки высшего сорта;
- алкоголь.
Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть натощак.
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