Щитовидная железа отвечает за гормоны, которые необходимы для нормального обмена веществ, сердечно-сосудистой системы и клеточного роста.

Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя depositphotos.com

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Если у вас проблемы со щитовидной железой, то необходимо особенно тщательно составлять свой рацион питания. Здоровая еда является хорошей профилактикой диффузного зоба, аденомы и новообразований. Узнайте, какие продукты полезны для щитовидной железы, а какие негативно сказываются на ее здоровье.



Полезные продукты для щитовидки:

Орехи, мед, лимон

Эти продукты активируют работу щитовидной железы. Например, замоченные грецкие орешки можно есть ежедневно, но по несколько штук. Также можно смешать мед с лимоном (вместе с цедрой), и употреблять по чайной ложке 3-4 раза в день.



Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя pinterest.com

Морская капуста

Морская капуста восполняет дефицит йода. Так же она богата витаминами и микроэлементами, которые укрепляют иммунитет. Для компенсации дефицита йода человеку достаточно каждый день съедать примерно 30-40 граммов морской капусты.

Хурма

Также является хорошим источником йода. Плюс ко всему в ней содержатся витамины и микроэлементы (железо, магний, натрий). Кстати, железа в хурме гораздо больше, чем в яблоках. В день можно кушать 1-2 хурмы.

Яблоки

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Яблоки снимают воспалительные процессы. Этот фрукт богат витаминами и минералами, которые помогают организму противостоять раковым заболеваниям. Обязательно ежедневно съедайте одно яблоко.



Свежие овощи

Именно в свежем виде эти продукты содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с любыми недугами. Овощи укрепляют иммунитет и весь организм в целом.

Вредные продукты для щитовидки:

жиросодержащие продукты животного происхождения в виде маргарина и сливочного масла;

жирные виды мяса;

копчености, колбасы и консерванты;

продукты с высокой концентрацией сахара;

соль и соленые продукты;

газированные напитки, чай и кофе;

квашеные овощи и копченая рыба;

различные кондитерские изделия из муки высшего сорта;

алкоголь.

Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть натощак.