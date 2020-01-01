Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя

Комментариев: 0
Щитовидная железа отвечает за гормоны, которые необходимы для нормального обмена веществ, сердечно-сосудистой системы и клеточного роста.
Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя
Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя
depositphotos.com

Читай также: Привычки, которые провоцируют гормональный дисбаланс

Если у вас проблемы со щитовидной железой, то необходимо особенно тщательно составлять свой рацион питания. Здоровая еда является хорошей профилактикой диффузного зоба, аденомы и новообразований. Узнайте, какие продукты полезны для щитовидной железы, а какие негативно сказываются на ее здоровье.

Полезные продукты для щитовидки:

  • Орехи, мед, лимон

Эти продукты активируют работу щитовидной железы. Например, замоченные грецкие орешки можно есть ежедневно, но по несколько штук. Также можно смешать мед с лимоном (вместе с цедрой), и употреблять по чайной ложке 3-4 раза в день.

Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя
Продукты для здоровья щитовидной железы: что можно и нельзя
pinterest.com

  • Морская капуста

Морская капуста восполняет дефицит йода. Так же она богата витаминами и микроэлементами, которые укрепляют иммунитет. Для компенсации дефицита йода человеку достаточно каждый день съедать примерно 30-40 граммов морской капусты.

  • Хурма

Также является хорошим источником йода. Плюс ко всему в ней содержатся витамины и микроэлементы (железо, магний, натрий). Кстати, железа в хурме гораздо больше, чем в яблоках. В день можно кушать 1-2 хурмы.

  • Яблоки

Читай также: Поможет похудеть: 10 фактов о пользе крыжовника от Юлии Панковой

Яблоки снимают воспалительные процессы. Этот фрукт богат витаминами и минералами, которые помогают организму противостоять раковым заболеваниям. Обязательно ежедневно съедайте одно яблоко.

  • Свежие овощи

Именно в свежем виде эти продукты содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с любыми недугами. Овощи укрепляют иммунитет и весь организм в целом.

Вредные продукты для щитовидки:

  • жиросодержащие продукты животного происхождения в виде маргарина и сливочного масла;
  • жирные виды мяса;
  • копчености, колбасы и консерванты;
  • продукты с высокой концентрацией сахара;
  • соль и соленые продукты;
  • газированные напитки, чай и кофе;
  • квашеные овощи и копченая рыба;
  • различные кондитерские изделия из муки высшего сорта;
  • алкоголь.

Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть натощак. 

Поделись:
Теги: щитовидная железа, продукты, питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь