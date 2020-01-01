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Длительного иммунитета к коронавирусу нет: исследование

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Исследователи обнаружили резкое снижение уровня антител спустя несколько месяцев .
Длительного иммунитета к коронавирусу нет: исследование
Длительного иммунитета к коронавирусу нет: исследование
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Ученые из Лондоского королевского колледжа выясняли, что у людей переболевших коронавирусом не сохранятся стойкий и длительный иммунитет к этой инфекции. Было обнаружено резкое снижение уровня антител у пациентов через три месяца после заражения.

Согласно данным, большой процент антител у перенесших инфекцию пациентов сохраняется в течение первых трех недель после заболевания, далее он стремительно падает. Через три месяца иммунитет к болезни сохраняется лишь у 17% переболевших коронавирусом, У значительной части людей его не было вообще.

Ученые Лондонского королевского колледжа считают, что изобретение вакцины против коронавируса не гарантирует 100% защиты. Ученые не исключают, что понадобится делить несколько вакцинаций. 

Ранее мы писали, помогают ли увлажнители и фильтры воздуха от коронавируса. 

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Теги: коронавирус, ученые
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