Длительного иммунитета к коронавирусу нет: исследование

Исследователи обнаружили резкое снижение уровня антител спустя несколько месяцев .

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Ученые из Лондоского королевского колледжа выясняли, что у людей переболевших коронавирусом не сохранятся стойкий и длительный иммунитет к этой инфекции. Было обнаружено резкое снижение уровня антител у пациентов через три месяца после заражения.

Согласно данным, большой процент антител у перенесших инфекцию пациентов сохраняется в течение первых трех недель после заболевания, далее он стремительно падает. Через три месяца иммунитет к болезни сохраняется лишь у 17% переболевших коронавирусом, У значительной части людей его не было вообще.

Ученые Лондонского королевского колледжа считают, что изобретение вакцины против коронавируса не гарантирует 100% защиты. Ученые не исключают, что понадобится делить несколько вакцинаций.

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