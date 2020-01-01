Есть несколько простых правил.

Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью pinterest.com

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Кто-то начинает худеть зимой, чтобы поразить всех своей фигурой летом, а кто-то не желает останавливаться и готов к тренировкам в жару. Соблюдение простых правил повысит эффективность занятий и поможет чувствовать себя более комфортно и бодро.



Что рекомендуется делать во время тренировок в жару:⠀

Пейте во время тренировки. Обезвоживание организма снижает эффективность тренировки, делает мышцы вялыми и негативно сказывается на работе сердца. Недостаток жидкости приводит к снижению работоспособности, головной боли, слабости и одышке, а в таком состоянии не может быть и речи о полноценной тренировке.

Чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему стоит снизить интенсивность кардио тренировок.

Рекомендуется увеличить время отдыха между подходами. При этом не останавливайтесь во время отдыха.⠀

Не работайте в отказ с максимальными весами, в этот период лучше поработать с меньшим весом на большее количество повторений.⠀

Увеличьте промежутки отдыха между подходами, если чувствуете, что это вам необходимо.⠀

Удобная и легкая одежда. Самым подходящим вариантом спортивной одежды считаются натуральные ткани с добавлением синтетики — вискозы, лайкры и полиэстера. Самая неподходящая одежда для летнего фитнеса — хлопковая, поскольку этот материал впитывает пот и прилипает к коже.⠀

Не забывайте о разминке перед тренировкой, которая разогревает мышцы и готовит их к нагрузке. После занятия обязательно делайте растяжку, ведь она снимает боль в мышцах и ускоряет восстановительные процессы в организме.

Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью pinterest.com

Выполнять упражнения на износ.⠀

Выполнять упражнения, где голова находится ниже корпуса.⠀

Выполнять ряд упражнений с весом, например, жим лежа, без страховки тренера.⠀

Проводить занятия на улице под палящим солнцем.⠀

Посещать сауну после тренировок.

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