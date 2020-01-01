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Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью

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Есть несколько простых правил.
Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью
Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью
pinterest.com

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Кто-то начинает худеть зимой, чтобы поразить всех своей фигурой летом, а кто-то не желает останавливаться и готов к тренировкам в жару. Соблюдение простых правил повысит эффективность занятий и поможет чувствовать себя более комфортно и бодро. 

Что рекомендуется делать во время тренировок в жару:⠀

  • Пейте во время тренировки. Обезвоживание организма снижает эффективность тренировки, делает мышцы вялыми и негативно сказывается на работе сердца. Недостаток жидкости приводит к снижению работоспособности, головной боли, слабости и одышке, а в таком состоянии не может быть и речи о полноценной тренировке.
  • Чтобы не перегружать сердечно-сосудистую систему стоит снизить интенсивность кардио тренировок.
  • Рекомендуется увеличить время отдыха между подходами. При этом не останавливайтесь во время отдыха.⠀
  • Не работайте в отказ с максимальными весами, в этот период лучше поработать с меньшим весом на большее количество повторений.⠀
  • Увеличьте промежутки отдыха между подходами, если чувствуете, что это вам необходимо.⠀
  • Удобная и легкая одежда. Самым подходящим вариантом спортивной одежды считаются натуральные ткани с добавлением синтетики — вискозы, лайкры и полиэстера. Самая неподходящая одежда для летнего фитнеса — хлопковая, поскольку этот материал впитывает пот и прилипает к коже.⠀
  • Не забывайте о разминке перед тренировкой, которая разогревает мышцы и готовит их к нагрузке. После занятия обязательно делайте растяжку, ведь она снимает боль в мышцах и ускоряет восстановительные процессы в организме.

Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью
Как тренироваться летом, чтобы не навредить здоровью
pinterest.com

Не рекомендуется во время тренировок в жару:⠀

  • Выполнять упражнения на износ.⠀
  • Выполнять упражнения, где голова находится ниже корпуса.⠀
  • Выполнять ряд упражнений с весом, например, жим лежа, без страховки тренера.⠀
  • Проводить занятия на улице под палящим солнцем.⠀
  • Посещать сауну после тренировок.

Ранее мы писали от каких пищевых привычек рекомендуется отказаться. 

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Теги: тренировки, спорт, тренировки летом
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