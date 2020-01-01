Если от этих привычек отказаться, то стрелка на весах быстро пойдёт вниз.

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Когда хочешь поскорее увидеть минус на весах, в ход идут всевозможные способы быстро похудеть. Начинаешь выполнять несколько тренировок, исключаешь сладкое и соленное, обращаешь внимание на калории. Проходит время, ну результат не видишь. Иногда причина кроется в пищевых привычках, которые как раз и негативно влияют на процесс похудения. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, какие пищевые привычки чаще всего мешают похудеть.

Пить чай «со сладеньким» после еды

Очень популярная русская привычка, механизм которой отлажен с самого детства и прочно закреплён в нашей голове. Как итог: переедаем.

Решение: попробуйте сначала пить чай с фруктами и ягодами(сейчас сезон!), при этом нарежьте фрукты мелко и используйте шпажки, так мы растянем удовольствие. Через время можно и вовсе отказаться от десерта и вовсе пить ароматный чай с Лимоном или кофе с молоком.



Пищевые привычки, от которых пора избавиться pinterest.com

Накладывать добавку

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Если вы кладёте добавку, то значит, что ещё не научились контролировать себе размер порций. В результате -переедаете.

Решение: начните с стандартной рекомендации: тарелка 22 см диаметром. Половину наполняем овощами/фруктами, 1/4 белковой едой, 1/4 углеводами. Если не наедаетесь, увеличивайте калорийность еды, которую кладёте, но не увеличивайте размер порции.

Погоня за модными продуктами

Протеиновый батончик, шоколад на кокосовом Сахаре тоже имеют калорийность, а иногда даже больше привычных аналогов. Мы думаем, что едим что-то полезное, а значит худеем, но в итоге можем даже переедать.

Решение : не рекомендуется считать калории, но обращать на них внимание надо. Возможно, состав кажется вам «чистым», но если калорийность зашкаливает, подумайте, стоит ли оно того? А если сильно хочется, то делайте это осознанно.



Пищевые привычки, от которых пора избавиться pinterest.com

Есть с гаджетами

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Все об этом твердят, но очень мало людей придают этому значению. И взрослые и дети не должны ни на что отвлекаться, когда едят.

Решение: ешьте даже без фонового телевизора. А если скучно - общайтесь с тем, с кем сидите за столом. Удивитесь, как рано приходит насыщение.

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