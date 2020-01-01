В эти мифы пора перестать верить!

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По статистике, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с данной проблемой. Немудрено, что существует немало мифов о причинах возникновения и путях решения такой распространенной проблемы.Трихолог Лукманова Анастасия рассказала, в какие мифы о выпадении волос пора перестать верить.

Миф 1. Для того, чтобы остановить выпадение волос необходимо подстричь волосы, ведь слабые корни их не выдерживают.

Никакой обратной связи между длиной волоса и его подкожной частью не существует, поэтому данная мера проблему выпадения волос не решает.



Трихолог развеяла популярные мифы о выпадении волос depositphotos.com

Миф 2. Бритье волос способствует тому, что они будут расти быстрее и более толстыми.

Не правда. Волосы растут со средней скоростью 1 см в месяц. Стержень волоса немного толще у основания по сравнению с кончиком, поэтому в течение недели после бритья волосы будут казаться толще. Но в целом бритье волос не оказывает абсолютно никакого влияния на толщину волос или на их количество.

Миф 3. Чем длиннее волосы, тем чаще они выпадают.

На самом деле, скорость роста длинных и коротких волос одинакова. Просто длинные выпавшие волосы заметнее, чем короткие.



Трихолог развеяла популярные мифы о выпадении волос depositphotos.com

Миф 4. Хвосты не несут вреда волосам.

Тугие хвосты и другие прически, в которых волосы сильно утягиваются, могут привести к повреждению волос и их выпадению. В трихологии это называется тяговой алопецией, когда на прядях создается сильное напряжение. Здесь стоит отметить и наращивание волос. Оно тоже может увеличивать нагрузку на корни волос.

Миф 5. Волосы могут выпадать из-за проблем в шейном отделе, поэтому нужно обратиться за помощью к остеопату.

Заниматься проблемами позвоночника важно и нужно! Вот только кровоснабжение скальпа происходит через сонные артерии. Позвоночник тут не причём. Поэтому не стоит винить остеохондроз в проблемах с волосами.

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