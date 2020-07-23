Помогают ли увлажнители и фильтры воздуха от коронавируса - ответ Комаровского
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Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, снижают ли увлажнители воздуха риск заразиться COVID-19, а также помогают ли бороться с этим вирусом фильтры.
Публикацию врач сделал в своем Инстаграм в рубрике “вопрос-ответ“.
Подписчик Комаровского уточнил, есть ли специальные рекомендации ВОЗ, как правильно выбрать увлажнитель для помещения, нуждающегося в обеззараживании.
Комаровский отметил, что специальных рекомендаций ВОЗ по поводу увлажнителей воздуха нет. Однако уточнил, что ВОЗ для оптимальной работы местного иммунитета рекомендует поддерживать влажность в жилых помещениях — 40−60%. Руководствуясь этим правилом, в жилищах с сухим воздухом стоит использовать увлажнитель, а в более сырых домах - кондиционер.
По поводу того, помогают ли фильтры воздуха в борьбе с коронавирусом - Комаровский ответил отрицательно. Врач напомнил фолловерам, что путь заражения COVID - в основном воздушно-капельный и контактный, вирус можно подхватить скорее от кашля другого человека, а также пользуясь одними предметами с зараженным.
Если вам в лицо кашляют или вы пьете из одного бокала, вам не поможет никакой фильтр, - написал Комаровский.
Вопрос: Здравствуйте, Доктор. Прочел, что все кондиционеры сушат воздух, даже если берут его с улицы, и знаю, что при очень низкой влажности аэрозоль дольше висит в воздухе, то есть выше риск заразиться. Значит, нужно повышать влажность в квартире и в офисе, чтобы уменьшить риск подхватить коронавирус. Выбираю между кондиционером с увлажнителем и мойкой воздуха, но пока не могу определиться. А есть ли рекомендации ВОЗ по использованию увлажнителей воздуха для помещений с больными и здоровыми? И насколько помогают обеззаразить помещения фильтры воздуха? ⠀ Ответ: Никаких специальных рекомендаций по поводу увлажнителя нет. Есть стандартная рекомендация ВОЗ о том, что оптимальная влажность в жилых помещениях — 40−60%. Если вы живете там, где сыро, используйте кондиционеры для осушения воздуха, если вы живете там, где сухо, — используйте увлажнители воздуха. Понятно, что вам для начала понадобится хотя бы гигрометр. ⠀ Влажность 40−60% способствует оптимальной работе местного иммунитета, а местный иммунитет — это защита слизистых оболочек. ⠀ Насколько помогают фильтры воздуха? В принципе не очень помогают, ведь путь заражения в основном не воздушный, а воздушно-капельный либо непосредственно контактный, то есть либо на вас кашлянули, либо вы пользовались одними предметами с больным. Если вам в лицо кашляют или вы пьете из одного бокала, вам не поможет никакой фильтр. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #коронавирус #увлажнитель #кондиционер #влажность
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