Помогают ли увлажнители и фильтры воздуха от коронавируса - ответ Комаровского

Медик прокомментировал ситуацию с модными увлажнителями, ссылаясь на рекомендации ВОЗ.

Помогают ли увлажнители обеззараживать воздух - ответ Комаровского depositphotos.com

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Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, снижают ли увлажнители воздуха риск заразиться COVID-19, а также помогают ли бороться с этим вирусом фильтры.

Публикацию врач сделал в своем Инстаграм в рубрике “вопрос-ответ“.

Подписчик Комаровского уточнил, есть ли специальные рекомендации ВОЗ, как правильно выбрать увлажнитель для помещения, нуждающегося в обеззараживании.

Комаровский отметил, что специальных рекомендаций ВОЗ по поводу увлажнителей воздуха нет. Однако уточнил, что ВОЗ для оптимальной работы местного иммунитета рекомендует поддерживать влажность в жилых помещениях — 40−60%. Руководствуясь этим правилом, в жилищах с сухим воздухом стоит использовать увлажнитель, а в более сырых домах - кондиционер.

По поводу того, помогают ли фильтры воздуха в борьбе с коронавирусом - Комаровский ответил отрицательно. Врач напомнил фолловерам, что путь заражения COVID - в основном воздушно-капельный и контактный, вирус можно подхватить скорее от кашля другого человека, а также пользуясь одними предметами с зараженным.

Если вам в лицо кашляют или вы пьете из одного бокала, вам не поможет никакой фильтр, - написал Комаровский.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, безопасно ли ходить в спортзал.

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