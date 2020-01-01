Чтобы самостоятельно составить меню, необходимо учитывать многие параметры продуктов.

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Большинство диет не обходится без понятия гликемический индекс. Обычно он используются для деления продуктов на вредные и полезные, на основании этого строится рацион. Однако, вокруг этого понятия сформировалось много заблуждений, некоторые полезные продукты необоснованно исключаются из рациона сторонников здорового питания.

Гликемический индекс (ГИ) — это условное обозначение скорости расщепления любого углеводосодержащего продукта в человечеком организме по сравнению со скоростью расщепления глюкозы.

Чем медленнее происходит процесс расщепления продукта — тем ниже и его показатель ГИ. ⠀

Продукты с низким ГИ содержат много полезной природной клетчатки.



Диетолог Ясинская Наталия отмечает, что продукты разделены на 3 группы по уровню ГИ.⠀

С низким ГИ -ниже 40⠀

Со средним ГИ -40-70⠀

С высоким ГИ -выше 70

Пик уровня сахара в крови после приема пищи наступает примерно через одинаковое количество времени, но уровень сахара будет разный.

Организм всегда стремится сбалансировать систему и в ответ на высокую глюкозу в крови обязательно выделяет много инсулина для быстрого транспорта её в жир. Чем выше ГИ у съеденного продукта, тем больше выделяется инсулина. А высокий инсулин блокирует расщепление жиров и создаёт ложное чувство голода. Получается порочный круг: съели продукт с высоким ГИ- уровень инсулина вырос- чувство голода повысилось. Плохая новость для тех, кто позволяет себе сладкое, мучное и конечно для тех, кто любит «заморить червячка» конфеткой или пирожочком.



Гликемический индекс: что следует знать pinterest

Активацию процессов жиронакопления.

Блокирование расщепления жира.

Ложное чувство голода.

Съели безобидную печеньку и имеем через 30 минут:

Идеально выбирать продукты с низким ГИ.

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Важно:

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ГИ зависит от способа приготовления продуктов: ⠀

ГИ отварной моркови в разы выше сырой.

ГИ жареного картофеля выше сырого. А таковой мы не едим.⠀

Понижает ГИ:

присутствие клетчатки, белков и жиров.

отсутствие температурной обработки.

Повышает ГИ:

содержание быстрых углеводов.

чрезмерная готовка продукта.

добавление соли.