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Гликемический индекс: что следует знать

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Чтобы самостоятельно составить меню, необходимо учитывать многие параметры продуктов.
Гликемический индекс: что следует знать
Гликемический индекс: что следует знать
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Большинство диет не обходится без понятия гликемический индекс. Обычно он используются для деления продуктов на вредные и полезные, на основании этого строится рацион. Однако, вокруг этого понятия сформировалось много заблуждений, некоторые полезные продукты необоснованно исключаются из рациона сторонников здорового питания.

Гликемический индекс (ГИ) — это условное обозначение скорости расщепления любого углеводосодержащего продукта в человечеком организме по сравнению со скоростью расщепления глюкозы.

Чем медленнее происходит процесс расщепления продукта — тем ниже и его показатель ГИ. ⠀
Продукты с низким ГИ содержат много полезной природной клетчатки.

Диетолог Ясинская Наталия отмечает, что продукты разделены на 3 группы по уровню ГИ.⠀

  • С низким ГИ -ниже 40⠀
  • Со средним ГИ -40-70⠀
  • С высоким ГИ -выше 70

Пик уровня сахара в крови после приема пищи наступает примерно через одинаковое количество времени, но уровень сахара будет разный.
Организм всегда стремится сбалансировать систему и в ответ на высокую глюкозу в крови обязательно выделяет много инсулина для быстрого транспорта её в жир. Чем выше ГИ у съеденного продукта, тем больше выделяется инсулина. А высокий инсулин блокирует расщепление жиров и создаёт ложное чувство голода. Получается порочный круг: съели продукт с высоким ГИ- уровень инсулина вырос- чувство голода повысилось. Плохая новость для тех, кто позволяет себе сладкое, мучное и конечно для тех, кто любит «заморить червячка» конфеткой или пирожочком.

Гликемический индекс: что следует знать
Гликемический индекс: что следует знать
pinterest


Съели безобидную печеньку и имеем через 30 минут:

  • Активацию процессов жиронакопления.
  • Блокирование расщепления жира.
  • Ложное чувство голода.

Идеально выбирать продукты с низким ГИ.

Важно:

ГИ зависит от способа приготовления продуктов:

  • ГИ отварной моркови в разы выше сырой.
  • ГИ жареного картофеля выше сырого. А таковой мы не едим.⠀

Понижает ГИ:

  • присутствие клетчатки, белков и жиров.
  •  отсутствие температурной обработки.

Повышает ГИ:

  • содержание быстрых углеводов.
  • чрезмерная готовка продукта.
  • добавление соли.

Гликемический индекс: что следует знать
Гликемический индекс: что следует знать
pinterest

Ранее мы писали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Теги: гликемический индекс
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