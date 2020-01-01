Гликемический индекс: что следует знать
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Большинство диет не обходится без понятия гликемический индекс. Обычно он используются для деления продуктов на вредные и полезные, на основании этого строится рацион. Однако, вокруг этого понятия сформировалось много заблуждений, некоторые полезные продукты необоснованно исключаются из рациона сторонников здорового питания.
Гликемический индекс (ГИ) — это условное обозначение скорости расщепления любого углеводосодержащего продукта в человечеком организме по сравнению со скоростью расщепления глюкозы.
Чем медленнее происходит процесс расщепления продукта — тем ниже и его показатель ГИ. ⠀
Продукты с низким ГИ содержат много полезной природной клетчатки.
Диетолог Ясинская Наталия отмечает, что продукты разделены на 3 группы по уровню ГИ.⠀
- С низким ГИ -ниже 40⠀
- Со средним ГИ -40-70⠀
- С высоким ГИ -выше 70
Пик уровня сахара в крови после приема пищи наступает примерно через одинаковое количество времени, но уровень сахара будет разный.
Организм всегда стремится сбалансировать систему и в ответ на высокую глюкозу в крови обязательно выделяет много инсулина для быстрого транспорта её в жир. Чем выше ГИ у съеденного продукта, тем больше выделяется инсулина. А высокий инсулин блокирует расщепление жиров и создаёт ложное чувство голода. Получается порочный круг: съели продукт с высоким ГИ- уровень инсулина вырос- чувство голода повысилось. Плохая новость для тех, кто позволяет себе сладкое, мучное и конечно для тех, кто любит «заморить червячка» конфеткой или пирожочком.
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Съели безобидную печеньку и имеем через 30 минут:
- Активацию процессов жиронакопления.
- Блокирование расщепления жира.
- Ложное чувство голода.
Идеально выбирать продукты с низким ГИ.
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Важно:
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ГИ зависит от способа приготовления продуктов:⠀
- ГИ отварной моркови в разы выше сырой.
- ГИ жареного картофеля выше сырого. А таковой мы не едим.⠀
Понижает ГИ:
- присутствие клетчатки, белков и жиров.
- отсутствие температурной обработки.
Повышает ГИ:
- содержание быстрых углеводов.
- чрезмерная готовка продукта.
- добавление соли.
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