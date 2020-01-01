Узнайте, какие анализы не стоит сдавать.

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На практике далеко не все лабораторные исследования информативны и так уж необходимы. Диетолог Альбина Комиссарова назвала анализы, на которые не стоит трать деньги.

Тест на пищевую непереносимость

Ох уж эта модная диета, когда ты приходишь, тебе берут кровь и говорят, что оказывается продукты, которые ты ел десятки лет на самом деле тебе не подходят и все беды и лишний вес от них. А если убрать не просто продукты, а группы продуктов «молочное, крупы, мясо», то и есть будет нечего, конечно, вы похудеете. Вот только здесь вполне реально заработать пищевой дефицит.⠀



Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги pinterest

Анализ волос на витамины и микроэлементы

Запомните, нет анализа, который показывает все дефициты, это невозможно! Да и зачем? Волосы не отражают ситуацию в крови, они подвергаются множеству внешних факторов и для волос нет нормальных референтных норм. Не тратьте свои деньги!

Анализ крови на десяток микроэлементов

Зачем искать у себя минимальные отклонения меди, цинка и тд? Они никак не отражаются на вашем состоянии. Запомните, мы никогда не лечим анализы, мы лечим человека, поэтому сдача на 20 микроэлементов как минимум глупо. Диагностика дефицита происходит так: врач, исходя из симптомов или в качестве необходимого скрининга(группы риска, планирование беременности) назначает избирательно анализ крови на конкретный микроэлемент и он знает, что мы будем делать, если он понижен/повышен. А не сдаём все, а там посмотрим. Особенно этим сейчас страдает превентивная медицина.⠀



Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги pinterest

Лептин

Есть такой гормон, на который мы НИКАК не можем повлиять. Как думаете, для чего нам его смотреть тогда? Вот и я не знаю. Только если с научной целью. Единственное, как вы можете повлиять на лептин - это похудеть. Но это вы и так знаете, раз дошли до сдачи этого анализа.⠀

Определение йода в моче

Часто этот анализ встречается, как определение «а надо ли мне пить йод». Друзья, йод в моче определяется только в научных целях. Мы знаем, что йод надо пить группам риска, остальным достаточно профилактики йодированной солью.

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