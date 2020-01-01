Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги

Комментариев: 0
Узнайте, какие анализы не стоит сдавать.
Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги
Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги
pinterest

Читай также: Привычки, которые помогут обрести пресс

На практике далеко не все лабораторные исследования информативны и так уж необходимы. Диетолог Альбина Комиссарова назвала анализы, на которые не стоит трать деньги. 

  • Тест на пищевую непереносимость

Ох уж эта модная диета, когда ты приходишь, тебе берут кровь и говорят, что оказывается продукты, которые ты ел десятки лет на самом деле тебе не подходят и все беды и лишний вес от них.  А если убрать не просто продукты, а группы продуктов «молочное, крупы, мясо», то и есть будет нечего, конечно, вы похудеете. Вот только здесь вполне реально заработать пищевой дефицит.⠀

Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги
Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги
pinterest

  • Анализ волос на витамины и микроэлементы

Запомните, нет анализа, который показывает все дефициты, это невозможно! Да и зачем? Волосы не отражают ситуацию в крови, они подвергаются множеству внешних факторов и для волос нет нормальных референтных норм. Не тратьте свои деньги!

  • Анализ крови на десяток микроэлементов

Зачем искать у себя минимальные отклонения меди, цинка и тд? Они никак не отражаются на вашем состоянии. Запомните, мы никогда не лечим анализы, мы лечим человека, поэтому сдача на 20 микроэлементов как минимум глупо. Диагностика дефицита происходит так: врач, исходя из симптомов  или в качестве необходимого скрининга(группы риска, планирование беременности) назначает избирательно анализ крови на конкретный микроэлемент и он знает, что мы будем делать, если он понижен/повышен. А не сдаём все, а там посмотрим. Особенно этим сейчас страдает превентивная медицина.⠀

Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги
Бесполезные анализы, на которые не нужно тратить деньги
pinterest

  • Лептин

Есть такой гормон, на который мы НИКАК не можем повлиять. Как думаете, для чего нам его смотреть тогда? Вот и я не знаю. Только если с научной целью. Единственное, как вы можете повлиять на лептин - это похудеть. Но это вы и так знаете, раз дошли до сдачи этого анализа.⠀

  • Определение йода в моче

Часто этот анализ встречается, как определение «а надо ли мне пить йод». Друзья, йод в моче определяется только в научных целях. Мы знаем, что йод надо пить группам риска, остальным достаточно профилактики йодированной солью.

Ранее мы писали, пить или не пить воду утром. 

Поделись:
Теги: анализы, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь