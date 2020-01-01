Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти во всем мире.

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Необходимо понимать, что здоровье - это ценность. На протяжении последних десятилетий сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Проблемы со здоровьем можно предотвратить, если вовремя пересмотреть свой образ жизни.

Особенности питания ⠀



Существует несколько проблем, объединяющих неправильное питание и риск развития артериальной гипертонии — это лишний вес, потребление насыщенных жиров и простых углеводов. ⠀

Эта связь неоднократно подтверждалась научными исследованиями. Поэтому одной из первых мер по предупреждению развития артериальной гипертонии должно стать изменение рациона питания, направленное на постепенное снижение веса до нормальных, для каждого конкретного пациента, показателей. ⠀

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Существуют исследования, которые показывают, что употребление молочных продуктов может помочь снизить риск развития артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, атеросклероза, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний.



Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний pinterest

Нежирные сорта рыбы не реже двух раз в неделю; 300-400 г овощей и фруктов в сутки; 0,5 л кисломолочной продукции. Количество блюд из красного мяса необходимо уменьшить до одного раза в неделю ⠀

Нежелательно употребление сладких газированных напитков, пакетированных соков, хлебобулочных изделий, сладостей, копчёностей и солёностей, чипсов, жареных продуктов и блюд во фритюре. Рекомендуется отдавать предпочтения варёной, тушёной, запеченной пище. ⠀⠀

В среднем в пищевой рацион должны быть включены: ⠀

С повышенным артериальным давлением связывают еще один важный фактор риска. Это чрезмерное потребление поваренной соли (NaCl), которая состоит из ионов натрия и хлора. Важно сократить ее употребление. ⠀

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Рациональные физические нагрузки: ⠀

Способствуют снижению общей массы тела и поддержанию ее в норме. ⠀

Под влиянием нагрузок умеренной интенсивности улучшается работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. ⠀

Для достижения этих целей физическая нагрузка должна быть регулярной, дозированной, посильной, желательно проводить ее на свежем воздухе. В среднем, рекомендуются нормы нагрузки продолжительностью не менее 30 минут в течение 5 - 7 дней в неделю. ⠀

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний pinterest

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний pinterest

При начальных стадиях артериальной гипертонии за дополнительной консультацией по видам и объему физической нагрузки стоит обратиться к лечащему врачу или врачу-реабилитологу.Курение вызывает острое повышение давления, которое сохраняется в течение 15 минут. Повышается и общий риск для всей сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют полностью отказаться от курения. Употребление алкоголя в сутки не должно превышать 30 граммов у мужчин и 20 граммов у женщин. ⠀Как правило, в фитотерапию для снижения артериального давления входят растения, обладающие мочегонным, сосудорасширяющим, успокаивающим действием. К ним относятся: боярышник, валериана, брусника, калина, черноплодная рябина, мелисса, пион, череда. Доказано, что благотворное действие на сосуды и кровообращение оказывает и зеленый чай, в день можно употреблять до 5 - 6 чашек, но только после консультации с лечащим врачом. ⠀

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Физиотерапия — это один из методов профилактики гипертонической болезни, который может назначаться только врачом.

Массаж воротниковой зоны является одним из наиболее часто применяемых физиотерапевтических методов. Его действие основано на кратковременном улучшении местного кровообращения. Проводить процедуру может только специалист с соответствующим образованием. ⠀

Популярны и водные процедуры. Вода оказывает общеукрепляющее действие на организм, помогает снизить тревогу и стресс, расслабиться. Для профилактики артериальной гипертонии могут использоваться контрастный душ, солевые ванны, ванны с успокаивающими травами (лаванда), обливания тёплой водой — как местные, направленные на воротниковую зону, так и общие. ⠀

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Контроль и поддержание адекватного уровня артериального давления очень важны, для этого нужно следить за питанием, не пренебрегать физической нагрузкой и прогулками на свежем воздухе, стараться избегать стрессовых ситуаций. ⠀

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