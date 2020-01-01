Узнайте о самых распространенных причинах.

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Летом отеки - обычное дело. Кто-то списывает все на жару, кто-то на усталость, а кто-то считает что причина кроется в бессонной ночи. Если отечность - редкое явление, повода для беспокойства нет, но если эта проблема возникает постоянно, стоит обратить внимание на это. Нутрициолог Ольга Самофалова рассказала, почему появляются отеки.

Нутрициолог отметила, что если утром вы обнаружили пару лишних килограмм, а к вечеру уже благополучно от них избавились-это отечный синдром, а не признак хорошего метаболизма.



Почему возникают отеки? pinterest

Мешки под глазами по утрам и опухшие ноги в конце трудового дня- это всё об избыточном накоплении жидкости.

Малый вес тела при значительных объемах. Весы показывают довольно скромные цифры, а в зеркале вы видите приличные, а иногда и неприличные объемы – скорее всего это вода.



Выраженный целлюлит — это отек жировой ткани.



Значительные перепады веса в короткий промежуток времени – это отеки.

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Отечная жидкость образуется из плазмы крови, которая под влиянием различных факторов перестаёт удерживать воду. По месту отека опытные специалисты могут определить, какой орган вышел из строя и направить вас в нужном направлении. Все остальные назначают мочегонные препараты, которые лишь снимают симптомы, но к восстановлению организма не имеют никакого отношения.



Почему возникают отеки? pinterest.com

Употребление кофе и алкогольных напитков. Выводят воду, провоцируя дегидрацию.

Много сладкого или соленного в рационе. Эта пища удерживает в организме воду.

Недостаток потребление воды (минимум 30 мл. на 1кг. веса)

Частые стрессы. Гормон альдостерон удерживает воду.

Частое использование жестких диет, голодание.

Неправильное положение во время сна, когда голова находится ниже тела.

Интенсивные физические нагрузки без употребления достаточного количества воды.

Аллергическая реакция, воспалительные процессы.

Проблемы с почками, заболевание сердца.

Гипотиреоз

Стоит ли паниковать из-за мешков под глазами?

Если это результат бурной вечеринки, внеплановых запоев после солёного, то не стоит. А если каждое утро вы начинаете с прикладывания компрессов и разгона лимфы для снижения отёчного синдрома, то задуматься есть над чем.

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