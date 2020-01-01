Пить или не пить воду утром: ответ эндокринолога

Нужна ли эта привычка?

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Большинство из нас слышали, что по утрам полезно выпивать стакан воды натощак. Но также есть люди, которые считают, что это очередная модная привычка, придуманная блогерам. Так нужно или не нужно пить воду утром рассказала гастроэнтеролог Лопатина Мария.

Теплая вода - это какая?⠀

Принято считать, что:

холодная вода (до 20 °C)

тёплая (20 °C – 35 °C);

горячая (35 °C – 42 °C);⠀

Для чего пить воду утром?

Вода стимулирует двигательную активность жкт. Это важно для людей, страдающих запором.

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Но надо знать, что лучше всего стимулирует кишечник вода температурой 20-22' С. А далее, с повышением температуры воды снижается ее стимулирующая активность на кишечник. Горячая вода (выше 35’) будет тормозить двигательную активность кишки за счёт спазмолитического действия.

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Холодная (ниже 20’) и ледяная вода тоже будут тормозить моторику кишечника за счёт рефлекторного спазма гладкой мускулатуры жкт.

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При запорах рекомендовано пить воду быстрыми глотками.

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Для тех, кто хочет похудеть:

1-2 стакана воды перед едой уменьшают аппетит, за счет наполнения объема желудка.⠀

Вода ухудшает пищеварение?⠀

Нет никаких достоверных данных, что вода ухудшает пищеварение, за счёт разбавления желудочного сока. Однако, людям с ГЭРБ не стоит пить более 1 стакана воды перед едой - чем больше наполнение желудка - тем выше риск заброса содержимого желудка в пищевод.⠀

А если добавить лимонный сок?

В течение ночи соляная кислота в желудке и так концентрируется, не нужно дополнительно усиливать кислотность желудка натощак, добавляя лимонный сок в воду.

Если нет кислотозависимых заболеваний жкт (гастрит, язвенная болезнь) то, после приёма пищи, воду с лимонным соком пить можно.⠀

Можно ли заменить обычную воду минеральной?⠀

Можно, но по показаниям (например, при запорах) и на непродолжительный период 3-6 недель, 2-3 раза в год.

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