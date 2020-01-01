Причин может быть несколько .

Почему после пневмонии не проходит кашель pinterest

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Пневмония – заболевание, которое часто даёт тяжёлые осложнения и даже приводит к летальному исходу. Но при своевременном обращении к врачу хорошо поддаётся лечению, и больной быстро восстанавливается. В отдельных случаях после пневмонии не проходит кашель.

Если после воспаления легких не проходит кашель вероятно для подобного нарушения были созданы предпосылки: ⠀

Лечение было прекращено ранее срока, и, как результат – пневмония оказалась не долеченной полностью. Цена прерванной терапии крайне высока, но, не смотря на это, пациенты нередко решают отказаться от употребления рекомендуемых врачом антибиотиков. ⠀

Развилась патология дыхательных путей хронического характера – бронхит. ⠀

Вследствие вирусного инфицирования произошло серьезное повреждение легочных тканей – ателектаз, эмфизема легких. ⠀

После патологии остались небольшие области с пораженными бронхиальными тканями.

Пациент, у которого был диагностирован бронхит хронического характера, кашлевой рефлекс сохраняется на протяжении полутора лет, иногда продолжительность симптома возрастает – многое зависит от индивидуальных характеристик организма пациента. При этом можно заметить тенденцию, что приступы обостряются при хроническом характере патологических процессов дыхательной системы в холодные сезоны года. ⠀

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