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Почему после пневмонии не проходит кашель

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Причин может быть несколько .
Почему после пневмонии не проходит кашель
Почему после пневмонии не проходит кашель
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Пневмония – заболевание, которое часто даёт тяжёлые осложнения и даже приводит к летальному исходу. Но при своевременном обращении к врачу хорошо поддаётся лечению, и больной быстро восстанавливается. В отдельных случаях после пневмонии не проходит кашель. 

Если после воспаления легких не проходит кашель вероятно для подобного нарушения были созданы предпосылки: ⠀

  •  Лечение было прекращено ранее срока, и, как результат – пневмония оказалась не долеченной полностью. Цена прерванной терапии крайне высока, но, не смотря на это, пациенты нередко решают отказаться от употребления рекомендуемых врачом антибиотиков. ⠀
  • Развилась патология дыхательных путей хронического характера – бронхит. ⠀
  • Вследствие вирусного инфицирования произошло серьезное повреждение легочных тканей – ателектаз, эмфизема легких. ⠀
  • После патологии остались небольшие области с пораженными бронхиальными тканями. 

Пациент, у которого был диагностирован бронхит хронического характера, кашлевой рефлекс сохраняется на протяжении полутора лет, иногда продолжительность симптома возрастает – многое зависит от индивидуальных характеристик организма пациента. При этом можно заметить тенденцию, что приступы обостряются при хроническом характере патологических процессов дыхательной системы в холодные сезоны года. ⠀

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Теги: кашель, пневмония
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