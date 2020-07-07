Основные меры безопасности при купании в водоемах
Соблюдение всех правил может предупредить беду.
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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности, в частности, купание в неподходящих местах и в нетрезвом состоянии.
Центр общественного здоровья Украины напоминает правила безопасности на воде:
- плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
- дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без присмотра
- опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- после приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа;
- НЕ заплывайте за границу купание в акватории, огражденной буйками;
- НЕ подплывайте к моторным суднам, парусникам, другим плавсредствам;
- НЕ залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буйки;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- помните, что опасно организовывать в воде игры, связанные с нырянием
- не показывайте ложные сигналы тревоги ради шутки;
- не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;
- не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;
- оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми;
Первая помощь при утоплении:
- пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую. Оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель;
- не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам,
- сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта, очистите полость рта от песка и водорослей;
- переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз)
- если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание - зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему (повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд), маленьким детям одновременно вдувают воздух в рот и нос.
Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:
- положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;
- положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;
- выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;
- сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.
- Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.
Обязательно дождитесь медиков! Осложнения могут проявиться не сразу.
Ранее мы публиковали частые ошибки при оказании первой помощи.
Полная версия правил
ЗНАКОМАЯ ИЗ ЕВПАТОРИИ, ПРИСЛАЛА ССЫЛКИ НА ВЕБ-КАМЕРЫ ЗДРАВНИЦ И ПЛЯЖЕЙ КРЫМА.
ЭТО ЛЮТЫЙ ПИЗ..ДЕЦ! ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ИХ ВСЕХ УЖЕ ВЫВЕЗЛИ НАХ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР.
ОДНИ ЧАЙКИ ЛЕТАЮТ