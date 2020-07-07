Соблюдение всех правил может предупредить беду.

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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасности, в частности, купание в неподходящих местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Центр общественного здоровья Украины напоминает правила безопасности на воде:

плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без присмотра

опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

после приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа;

НЕ заплывайте за границу купание в акватории, огражденной буйками;

НЕ подплывайте к моторным суднам, парусникам, другим плавсредствам;

НЕ залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буйки;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

помните, что опасно организовывать в воде игры, связанные с нырянием

не показывайте ложные сигналы тревоги ради шутки;

не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;

не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;

оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми;

Основные меры безопасности при купании в водоемах phc.org.ua

пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую. Оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель;

не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам,

сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта, очистите полость рта от песка и водорослей;

переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз)

если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание - зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему (повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд), маленьким детям одновременно вдувают воздух в рот и нос.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;

положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;

выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;

сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.

Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Обязательно дождитесь медиков! Осложнения могут проявиться не сразу.

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