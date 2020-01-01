Бактериальная инфекция бубонной чумы была причиной одной из самых смертоносных пандемий в истории человечества.

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На севере Китая, недалеко от границы с Монголией, обнаружили случай заражения человека бубонной чумой. Это уже вторая страна, где в этом месяце была зафиксирована болезнь



Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.



Бубонная чума: что следует знать Pinterest

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире, и возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель чумы бактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные ощущения; такие лимфатические узлы и называют «бубонами». На более поздних стадиях инфекции воспаленные лимфатические узлы могут превратиться в открытые гнойные раны. Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. В случае дальнейшего развития бубонной чумы инфекция может распространиться в легкие, и возникает более тяжелая форма чумы, которая называется легочной.

Симптомы бубонной чумы:

При бубонной чуме - наиболее распространенной форме, инкубационный период обычно составляет 2–5 дней, но варьирует от нескольких часов до 12 дней.

Горячка,

Болит голова

Слабость и озноб,

Увеличение лимфатических узлов.

Тяжелая интоксикация,

Геморрагический синдром,

Серозное геморрагическое поражение легких, лимфатической системы с образованием бубнил, септическим течением и высокой смертностью.

Бубонная чума: что следует знать Pinterest

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Работники здравоохранения оценивают состояние пациента на основании симптомов. Для подтверждения диагноза требуется лабораторное исследование образца крови, мокроты (жидкости, выделяющейся из легких при кашле) или гноя из бубона.



В борьбе против чумы эффективно лечение антибиотиками, а также поддерживающая терапия. При отсутствии лечения чумная болезнь может в короткий срок привести к смертельному исходу.

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