Причиной вздутия живота могут быть много заболеваний.

Почему возникает вздутие живота и что с этим делать Pinterest

Читай также: Сочетание фруктов: главные принципы

В большинстве случаев вздутие живота связано с метеоризмом – избыточным скоплением газов в кишечнике. С подобными эпизодами, по данным клиницистов, время от времени сталкивается почти каждый, начиная с первых дней жизни (это одна из причин младенческих кишечных колик) и до преклонных лет (в данном случае метеоризм часто связывают с недостаточным тонусом кишечника). .



Причины вздутия:⠀

Избыточный бактериальный рост (СИБР) , это разрастание условно плохих бактерий и даже переизбыток хороших, если плохих, то это в результате приема антибиотиков, а так же из-за воспалительных процессов;⠀

СРК, целиакия непереносимость глютена, наличие функциональных расстройств в кишечнике, хронический запор;⠀

Дизбактериоз бактерий в кишечнике. Хорошие бактерии проигрывают войну плохим, и Вы начинаете чувствовать вздутие и газообразование;⠀

Пьете воду либо не правильно, либо мало и это приводит к обезвоживанию и замедлению пищеварения, запору и вздутию;⠀

Гипоацидность. Низкая кислотность желудка и не усваивается белок и не расщепляется сахар и углеводы, все это приводит к брожению в кишечнике;⠀

Когда человек перешел на здоровый образ жизни, убрал животные белки и добавил много нерастворимой клетчатки, а воду пьет не правильно, тогда сильно «вздувает» и кстати мало двигаются и живут в стрессе.

Непереносимость лактозы;⠀

Воспаление, когда повышаются лейкоциты вокруг желудочно-кишечного тракта, все это сопровождается болью, это признак инфекции.⠀

Предменструальный синдром вызывает вздутие, запоры и задержку жидкости в результате скачка эстрогена, в общем гормональные изменения;

Почему возникает вздутие живота и что с этим делать Pinterest

Гастроэнтеролог Элина Хлевная рассказала, что необходимо делать.



Коррекция питания:

Убрать простые углеводы ( сладости- радости, плюшки-ватрушки), газировку, сладкие напитки из магазинов

Экстрактивные продукты: чеснок, щавель, лук

Продукты с повышенным содержанием жиров: жирные сорта мяса, орехи в большом количестве

Сахарозаменители, жвачки, содержащие сорбит

Дробить питание на 4-5 порций в день небольшими порциями

Не запивать еду большим количеством жидкости.

Снизить потребление сладких фруктов, богатых фруктозой: винограда, груши, яблок., а также бобовых и крестоцветных

Рекомендуется заниматься аэробными нагрузками, ускоряющими обмен веществ и моторику ЖКТ в целом.



Почему возникает вздутие живота и что с этим делать Pinterest

Ферменты с едой при обильном застолье

Сорбенты

Пеногасители⠀

Курсовая терапия назначается для лечения патологии, приводящей к вздутию:

Прокинетики нормализуют тонус кишечника

Антидепрессанты при нарушениях связи мозг-кишечник

Кишечные антисептики при СИБР

Симптоматически разрешены к приему:

Специи и травы, которые в комплексной терапии помогут вам разобраться со вздутием:⠀

Семена кориандра

Натуральное средство, предотвращающее и устраняющее газы из кишечного тракта.⠀

Кардамон

Читай также: Хроническая усталость: какие анализы нужно сдать

Это растение из семейства имбирных способно облегчать и ускорять переваривание пищи, а также улучшать вкус самых простых продуктов. Добавляйте его в чай для снятия чрезмерного напряжения с нервной системы. Кардамон снижает избыток слизи и газов в желудке, устраняет вздутие живота.⠀

Семена тмина

Является самым мощным пищеварительным тоником, который уменьшает газообразование, снимает вздутие живота. Как и кориандр, тмин охлаждает пищеварительную систему, стимулируя пищеварение. Он улучшает усвояемость питательных веществ, активизирует рост полезных микробов и очищает желудочно-кишечный тракт от токсинов.⠀

Семена фенхеля

Устраняет кишечные колики, тошноту, повышенное газообразование и вздутие живота, а также нормализует лимфоток во всём организме.



Почему возникает вздутие живота и что с этим делать Pinterest

Корень имбиря

Активизирует работу пищеварения, согревая верхние отделы ЖКТ, вместе с тем охлаждая и успокаивая нижние. Он поддерживает здоровую микрофлору, укрепляет стенки кишечника, повышает усвояемость питательных веществ. ⠀

Базилик

Помогает справляться с метеоризмом и запорами. Специю можно добавлять практически в любое блюдо.

Мускатный орех

Помогает справиться с расстройством желудка и различными инфекциями в кишечнике. Но использовать его нужно в меру. Мускатный орех отлично сочетается с десертами и овощными блюдами.⠀

Петрушка

Свежепорезанная петрушка в салатах, картофельных блюдах, супах, овощах помогает устранить неприятные ощущения в ЖКТ.⠀

Чай из мяты

Ментол, который содержится в мяте, улучшает пищеварение и стимулирует обмен веществ.⠀

Ромашка

Читай также: Самые полезные варенья для здоровья

Чай из цветов ромашки действует очень позитивно на ЖКТ. Помогает от вздутия живота и при изжоге. Обладает спазмолитическим действием. Можно готовить чаи с травами и специями, а можно добавлять эти травы и специи в еду как приправы.

Ранее мы писали, почему немеют руки.