Почему возникает вздутие живота и что с этим делать
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В большинстве случаев вздутие живота связано с метеоризмом – избыточным скоплением газов в кишечнике. С подобными эпизодами, по данным клиницистов, время от времени сталкивается почти каждый, начиная с первых дней жизни (это одна из причин младенческих кишечных колик) и до преклонных лет (в данном случае метеоризм часто связывают с недостаточным тонусом кишечника). .
Причины вздутия:⠀
- Избыточный бактериальный рост (СИБР) , это разрастание условно плохих бактерий и даже переизбыток хороших, если плохих, то это в результате приема антибиотиков, а так же из-за воспалительных процессов;⠀
- СРК, целиакия непереносимость глютена, наличие функциональных расстройств в кишечнике, хронический запор;⠀
- Дизбактериоз бактерий в кишечнике. Хорошие бактерии проигрывают войну плохим, и Вы начинаете чувствовать вздутие и газообразование;⠀
- Пьете воду либо не правильно, либо мало и это приводит к обезвоживанию и замедлению пищеварения, запору и вздутию;⠀
- Гипоацидность. Низкая кислотность желудка и не усваивается белок и не расщепляется сахар и углеводы, все это приводит к брожению в кишечнике;⠀
- Когда человек перешел на здоровый образ жизни, убрал животные белки и добавил много нерастворимой клетчатки, а воду пьет не правильно, тогда сильно «вздувает» и кстати мало двигаются и живут в стрессе.
- Непереносимость лактозы;⠀
- Воспаление, когда повышаются лейкоциты вокруг желудочно-кишечного тракта, все это сопровождается болью, это признак инфекции.⠀
- Предменструальный синдром вызывает вздутие, запоры и задержку жидкости в результате скачка эстрогена, в общем гормональные изменения;
Как лечить вздутие:
Гастроэнтеролог Элина Хлевная рассказала, что необходимо делать.
Коррекция питания:
- Убрать простые углеводы ( сладости- радости, плюшки-ватрушки), газировку, сладкие напитки из магазинов
- Экстрактивные продукты: чеснок, щавель, лук
- Продукты с повышенным содержанием жиров: жирные сорта мяса, орехи в большом количестве
- Сахарозаменители, жвачки, содержащие сорбит
- Дробить питание на 4-5 порций в день небольшими порциями
- Не запивать еду большим количеством жидкости.
- Снизить потребление сладких фруктов, богатых фруктозой: винограда, груши, яблок., а также бобовых и крестоцветных
Рекомендуется заниматься аэробными нагрузками, ускоряющими обмен веществ и моторику ЖКТ в целом.
Медикаментозная коррекция:
Симптоматически разрешены к приему:
- Ферменты с едой при обильном застолье
- Сорбенты
- Пеногасители⠀
- Курсовая терапия назначается для лечения патологии, приводящей к вздутию:
- Прокинетики нормализуют тонус кишечника
- Антидепрессанты при нарушениях связи мозг-кишечник
- Кишечные антисептики при СИБР
Специи и травы, которые в комплексной терапии помогут вам разобраться со вздутием:⠀
- Семена кориандра
Натуральное средство, предотвращающее и устраняющее газы из кишечного тракта.⠀
- Кардамон
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Это растение из семейства имбирных способно облегчать и ускорять переваривание пищи, а также улучшать вкус самых простых продуктов. Добавляйте его в чай для снятия чрезмерного напряжения с нервной системы. Кардамон снижает избыток слизи и газов в желудке, устраняет вздутие живота.⠀
- Семена тмина
Является самым мощным пищеварительным тоником, который уменьшает газообразование, снимает вздутие живота. Как и кориандр, тмин охлаждает пищеварительную систему, стимулируя пищеварение. Он улучшает усвояемость питательных веществ, активизирует рост полезных микробов и очищает желудочно-кишечный тракт от токсинов.⠀
- Семена фенхеля
Устраняет кишечные колики, тошноту, повышенное газообразование и вздутие живота, а также нормализует лимфоток во всём организме.
- Корень имбиря
Активизирует работу пищеварения, согревая верхние отделы ЖКТ, вместе с тем охлаждая и успокаивая нижние. Он поддерживает здоровую микрофлору, укрепляет стенки кишечника, повышает усвояемость питательных веществ. ⠀
- Базилик
Помогает справляться с метеоризмом и запорами. Специю можно добавлять практически в любое блюдо.
- Мускатный орех
Помогает справиться с расстройством желудка и различными инфекциями в кишечнике. Но использовать его нужно в меру. Мускатный орех отлично сочетается с десертами и овощными блюдами.⠀
- Петрушка
Свежепорезанная петрушка в салатах, картофельных блюдах, супах, овощах помогает устранить неприятные ощущения в ЖКТ.⠀
- Чай из мяты
Ментол, который содержится в мяте, улучшает пищеварение и стимулирует обмен веществ.⠀
- Ромашка
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Чай из цветов ромашки действует очень позитивно на ЖКТ. Помогает от вздутия живота и при изжоге. Обладает спазмолитическим действием. Можно готовить чаи с травами и специями, а можно добавлять эти травы и специи в еду как приправы.
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