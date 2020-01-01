Кардиолог назвала признаки слабого сердца

Болезни сердца нередко могут маскироваться под легкое недомогание, боли и общую слабость.

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Даже если вы родились с уникальным здоровьем и полностью нормальным сердцем, это не значит, что так будет всегда. К сожалению, наш организм с годами дает сбои. Сердце с возрастом тоже слабеет. Кардиолог Светлана Зубаилов назвала признаки того что, возможно, в организме есть начальные признаки ослабления сердечной мышцы или уже существует проблема в виде сердечной недостаточности. ⠀



Частый признак сердечной недостаточности — одышка при физической нагрузке . Но это состояние развивается у каждого человека в ответ на нагрузку, которая сильно превышает ежедневную двигательную активность. Как отличить патологию от нормы? ⠀

У молодого человека без факторов риска сердечно-сосудистых проблем, при регулярных тренировках уровень нагрузки, который вызвал одышку, через неделю уже не будет приводить к таким симптомам. При условии регулярных тренировок, толерантность (переносимость) к физическим нагрузкам будет плавно повышаться. У человека со слабым сердцем этот процесс будет идти крайне медленно или, возможно, даже ухудшение состояния. Если резко, без видимых причин, снизилась толерантность к физическим нагрузкам, то это сигнал для обращения к врачу.



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Появление жжения или дискомфорта за грудиной при ускорении темпа ходьбы, при выходе на холодный воздух зимой или появление чувства сдавленности в грудной клетке в ранние утренние часы — сигнал о том, что сосуды сердца забиты холестерином и вот-вот произойдёт тромбоз и инфаркт. Если человек не умирает во время острого инфаркта, то потом, после стабилизации состояния, велик риск развития слабого сердца со всеми вытекающими неприятными последствиями. Чем раньше обратиться к кардиологу в такой ситуации, тем выше вероятность обойтись без сердечной недостаточности. ⠀

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Появление сильного сердцебиения , неровного пульса в покое больше 90 в мин, может указывать на нарушения ритма сердца. Разновидностей аритмии много, далеко не все требуют лечения. ⠀ Разобраться в этом вопросе сможет только кардиолог после тщательного обследования. ⠀

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Эти три состояния — сигналы организма о том, что пора заниматься здоровьем иначе разовьётся катастрофа, которая приведёт к ослаблению сердечной мышцы или смерти.



Ещё два признака указывают на то, что сердце возможно уже серьёзно пострадало — отёки и одышка в покое.



Кардиолог назвала признаки слабого сердца depositphotos.com

Появление отёков на стопах и голенях к вечеру, постепенно отёки увеличиваются и не успевают исчезнуть за ночь. При этом идёт резкая прибавка в весе, более 800-1000 г за сутки, усиливается одышка при минимальной физической нагрузке, увеличивается живот в объёме из-за накопления жидкости в брюшной полости, появляются боли в правом подреберье из-за резкого увеличения ечени, снижается аппетит, развивается слабость. ⠀

Нарушается сон, человек вынужден спать с приподнятой головой и опущенными ногами. 3-4 подушки, полусидячее положение во сне — 100% признак слабого сердца.⠀

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Поскольку сердце работает еле-еле, на пределе возможностей, кровь не прокачивается через почки, в результате происходит задержка жидкости в организме. Давление снижается, ускоряется сердечный ритм ( 90 в мин и больше). Проявляются признаки ослабления сердечной мышцы: отёки на ногах, вода в животе, набухание печени, накопление жидкости в лёгких и одышка, которая усиливается в положении лёжа и уменьшается сидя. Эти признаки в комплексе указывают на тяжёлую сердечную недостаточность. Выяснять причины этого состояния и начинать лечение надо быстро, поэтому единственный выход — обращение к кардиологу. ⠀

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