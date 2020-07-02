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"Живая" очередь к врачу: как внедряется медицинская реформа в Украине

Комментариев: 1
Ведущая Нового канала выясняла, как действует электронная система записи пациентов.
"Живая" очередь к врачу: как внедряется медицинская реформа в Украине
"Живая" очередь к врачу: как внедряется медицинская реформа в Украине
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Медицинскую реформу в Украине начали внедрять еще в 2018 году. Граждане должны были выбрать семейного врача в любом медучреждении, не привязываясь к месту прописки или проживания. Потом подписать с ним декларацию о медицинском обслуживании и навсегда забыть об очередях под кабинетом. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Татьяна Сорокоус вместе с агентом Полиной Кравченко выяснили, почему в условиях реформы приема к врачу можно ждать больше недели.

Уже давно внедрена электронная система – поликлиника без очередей, – говорит Татьяна. – Согласно с ней порядок приема пациентов устанавливается автоматизировано. Люди вообще не должны ждать под кабинетами врачей. На сайтах медицинских учреждений я наткнулась на жалобы посетителей: «Зачем было тратить деньги на аппаратуру, если талоны пишут врачи собственноручно, назначая нескольким пациентам одинаковое время».

"Живая" очередь к врачу: как внедряется медицинская реформа в Украине
Пресс-служба

Агент Полина Кравченко устроилась медсестрой в районную поликлинику Чернигова, чтобы проверить, как там внедряется медицинская реформа.

 Стала свидетелем, как под одним кабинетом стояли в очереди более 20 пациентов, – говорит девушка. – Расспросила, у кого есть электронные талоны. Оказалось, что у части людей они были, а остальные предварительно договорились с врачом о приеме. Странно, ведь интерактивные терминалы стояли в холле поликлиники. Через них можно легко записаться. Но люди по привычке приходят и занимают «живую очередь».

То есть, система новая, а принципы в этой поликлинике – старые. Поэтому руководство медицинских учреждений должно влиять на подобные ситуации и заботиться о комфорте пациентов.

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Теги: медицинская реформа, тайный агент
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.07.2020, 11:14
Оценка:  0
гость
Бросьте вы фигню пороть с этими электронными очередями ! Люди записываются, а потом не приходят. А тем кому нужно, из-за этого не могут попасть к врачу.
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