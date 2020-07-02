Ведущая Нового канала выясняла, как действует электронная система записи пациентов.

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Медицинскую реформу в Украине начали внедрять еще в 2018 году. Граждане должны были выбрать семейного врача в любом медучреждении, не привязываясь к месту прописки или проживания. Потом подписать с ним декларацию о медицинском обслуживании и навсегда забыть об очередях под кабинетом. Журналистка проекта «Тайный агент» (Новый канал) Татьяна Сорокоус вместе с агентом Полиной Кравченко выяснили, почему в условиях реформы приема к врачу можно ждать больше недели.

Уже давно внедрена электронная система – поликлиника без очередей, – говорит Татьяна. – Согласно с ней порядок приема пациентов устанавливается автоматизировано. Люди вообще не должны ждать под кабинетами врачей. На сайтах медицинских учреждений я наткнулась на жалобы посетителей: «Зачем было тратить деньги на аппаратуру, если талоны пишут врачи собственноручно, назначая нескольким пациентам одинаковое время».

"Живая" очередь к врачу: как внедряется медицинская реформа в Украине Пресс-служба

Стала свидетелем, как под одним кабинетом стояли в очереди более 20 пациентов, – говорит девушка. – Расспросила, у кого есть электронные талоны. Оказалось, что у части людей они были, а остальные предварительно договорились с врачом о приеме. Странно, ведь интерактивные терминалы стояли в холле поликлиники. Через них можно легко записаться. Но люди по привычке приходят и занимают «живую очередь».

Агент Полина Кравченко устроилась медсестрой в районную поликлинику Чернигова, чтобы проверить, как там внедряется медицинская реформа.

То есть, система новая, а принципы в этой поликлинике – старые. Поэтому руководство медицинских учреждений должно влиять на подобные ситуации и заботиться о комфорте пациентов.

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