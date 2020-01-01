Летом у многих возникает эта проблема .

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Стопы ног, как и другие участки тела, нуждаются в регулярном и правильном уходе. Пренебрежительное и неуважительное отношение к ногам может привести к ряду заболеваний кожи, которые не оказывают значительного влияния на состояние здоровья, но при этом доставляют дискомфорт, вызывают боли при ходьбе и другие проблемы.

Почему появляются сухие мозоли:



Первой стадией формирования сухой мозоли является натоптыш – небольшая припухлость и покраснение кожи. Со временем он огрубевает, теряет чувствительность, становится гладким или, наоборот, шершавым на ощупь, приобретает желтую или серую окраску, может покрываться трещинами различной глубины.

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Сухие мозоли образуются при неравномерно распределенной нагрузке на стопу чаще всего у оснований и на подушечках пальцев ног вследствие систематического длительного давления на кожу ступней.



Сухие мозоли: что следует знать Pinterest

Как избавиться от сухой мозоли:



От сухой мозоли можно избавиться самостоятельно,но действовать нужно аккуратно и без фанатизма по следующей схеме:

хорошо распарьте стопу в горячей воде,чтобы размягчить твёрдые участки кожи(для этого поможет настой из ромашки или цветков календулы,которые также будут выполнять антисептическое действие;так же можно добавить в воду масло чайного дерева)

распаренную мозоль хорошо(но умеренно) потрите пемзой,чтобы снять ороговевший участок кожи

на пораженное место нанесите аптечный или увлажняющий крем с заживляющим действием.Кроме того,сухую мозоль или натоптыш можно смазать касторовым маслом,растительным или оливковым маслами,раствором витамина Едля сохранения тепла,а также для предотвращения контакта обрабатываемого места с внешней средой,наденьте носки и примите лежачее

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