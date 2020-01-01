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Сухие мозоли: что следует знать

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Летом у многих возникает эта проблема .
Сухие мозоли: что следует знать
Сухие мозоли: что следует знать
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Стопы ног, как и другие участки тела, нуждаются в регулярном и правильном уходе. Пренебрежительное и неуважительное отношение к ногам может привести к ряду заболеваний кожи, которые не оказывают значительного влияния на состояние здоровья, но при этом доставляют дискомфорт, вызывают боли при ходьбе и другие проблемы.

Почему появляются сухие мозоли:

Первой стадией формирования сухой мозоли является натоптыш – небольшая припухлость и покраснение кожи. Со временем он огрубевает, теряет чувствительность, становится гладким или, наоборот, шершавым на ощупь, приобретает желтую или серую окраску, может покрываться трещинами различной глубины.

Сухие мозоли образуются при неравномерно распределенной нагрузке на стопу чаще всего у оснований и на подушечках пальцев ног вследствие систематического длительного давления на кожу ступней.

Сухие мозоли: что следует знать
Сухие мозоли: что следует знать
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Как избавиться от сухой мозоли:

От сухой мозоли можно избавиться самостоятельно,но действовать нужно аккуратно и без фанатизма по следующей схеме:

  • хорошо распарьте стопу в горячей воде,чтобы размягчить твёрдые участки кожи(для этого поможет настой из ромашки или цветков календулы,которые также будут выполнять антисептическое действие;так же можно добавить в воду масло чайного дерева)
  • распаренную мозоль хорошо(но умеренно) потрите пемзой,чтобы снять ороговевший участок кожи
  • на пораженное место нанесите аптечный или увлажняющий крем с заживляющим действием.Кроме того,сухую мозоль или натоптыш можно смазать касторовым маслом,растительным или оливковым маслами,раствором витамина Едля сохранения тепла,а также для предотвращения контакта обрабатываемого места с внешней средой,наденьте носки и примите лежачее

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Теги: мозоли, сухие мозоли
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