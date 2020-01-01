Частые ошибки при защите от солнца

Узнайте, какие ошибки совершают многие.

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В вопросах взаимоотношений с ультрафиолетом все давно уже считают себя экспертами: знают, какое средство покупать, зачем и как им пользоваться. Теория это хорошо, но вот на практике дела обстоят иначе. Ivona рассказывает о самых распространенных ошибка в защите от солнца.

Много солнца полезно

Известно, что витамин D защищает от депрессии и синтезируется под действием УФ-излучения. Но зачем часами лежать под солнцем? Для его выработки достаточно 15 минут прогулки в солнечный день для людей с фототипом 1.⠀



Частые ошибки в защите от солнца Pinterest

Неверный выбор крема

Различают 3 вида УФ-лучей: UVA, UVB и UVC. Лучи C поглощаются озоновым слоем и опасны в странах с истончением его или отсутствием (ЮВА и Австралия). SPF нейтрализует UVB-лучи.

Буквы PA, PPD, IPD означают защиту от UVA-лучей.⠀

Один крем для всех.

Детям нужны крема с минеральной защитой. В них безопасные и неаллергенные оксид цинка и диоксид титана. Химические санскрины могут быть токсичны для нежной детской кожи.

Белая хлопковая футболка.

Она защитит от УФ-лучей на уровне лишь SPF 4, а нужно 30. Стоит выбрать потемнее цвета, т.к. они лучше отражают УФ-лучи.⠀



Частые ошибки в защите от солнца Pinterest

Поздний ужин

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Университет Техаса показал, что поздний прием пищи нарушает биологические часы кожи. Поэтому подверженность солнечным ожогам повышается.⠀

Духи на пляж

Часто в парфюмах используют светочувствительные ингредиенты. Это может спровоцировать пигментации (часто дамы обращаются ко мне с такой проблемой), а со временем — морщин.⠀

Обтягивающая одежда

Тесная одежда может усилить даже минимальное покраснение от солнца. Лучше носить лёгкую и свободную одежду.⠀

Апельсины и сельдерей

Перебор с апельсиновым соком повышает риск рака кожи. Сельдерей обладает фоточувствительностью. Лучше умеренно их потреблять на пляжном отдыхе. А овощи с каротиноилами защищают от солнца: красный перец, морковь, томат, арбуз.

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Ранее мы писали, опасно ли загорать?