Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Частые ошибки при защите от солнца

Комментариев: 0
Узнайте, какие ошибки совершают многие.
Частые ошибки в защите от солнца
Частые ошибки в защите от солнца
Pinterest

Читай также: Какие витамины нужны летом

В вопросах взаимоотношений с ультрафиолетом все давно уже считают себя экспертами: знают, какое средство покупать, зачем и как им пользоваться. Теория это хорошо, но вот на практике дела обстоят иначе. Ivona рассказывает о самых распространенных ошибка в защите от солнца.

  • Много солнца полезно

Известно, что витамин D защищает от депрессии и синтезируется под действием УФ-излучения. Но зачем часами лежать под солнцем? Для его выработки достаточно 15 минут прогулки в солнечный день для людей с фототипом 1.⠀

Частые ошибки в защите от солнца
Частые ошибки в защите от солнца
Pinterest

  • Неверный выбор крема

Различают 3 вида УФ-лучей: UVA, UVB и UVC. Лучи C поглощаются озоновым слоем и опасны в странах с истончением его или отсутствием (ЮВА и Австралия). SPF нейтрализует UVB-лучи.
Буквы PA, PPD, IPD означают защиту от UVA-лучей.⠀

  •  Один крем для всех.

Детям нужны крема с минеральной защитой. В них безопасные и неаллергенные оксид цинка и диоксид титана. Химические санскрины могут быть токсичны для нежной детской кожи.

  • Белая хлопковая футболка.

Она защитит от УФ-лучей на уровне лишь SPF 4, а нужно 30. Стоит выбрать  потемнее цвета, т.к. они лучше отражают УФ-лучи.⠀

Частые ошибки в защите от солнца
Частые ошибки в защите от солнца
Pinterest

  • Поздний ужин

Читай также: Какие напитки нельзя пить в жару

Университет Техаса показал, что поздний прием пищи нарушает биологические часы кожи. Поэтому подверженность солнечным ожогам повышается.⠀

  •  Духи на пляж

Часто в парфюмах используют светочувствительные ингредиенты. Это может спровоцировать пигментации (часто дамы обращаются ко мне с такой проблемой), а со временем — морщин.⠀

  • Обтягивающая одежда

Тесная одежда может усилить даже минимальное покраснение от солнца. Лучше носить лёгкую и свободную одежду.⠀

  •  Апельсины и сельдерей

Перебор с апельсиновым соком повышает риск рака кожи. Сельдерей обладает фоточувствительностью. Лучше умеренно их потреблять на пляжном отдыхе. А овощи с каротиноилами защищают от солнца: красный перец, морковь, томат, арбуз.

Ранее мы писали, опасно ли загорать?

Поделись:
Теги: загар, ошибки, здоровье, солнце
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь