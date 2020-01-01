Частые ошибки при защите от солнца
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В вопросах взаимоотношений с ультрафиолетом все давно уже считают себя экспертами: знают, какое средство покупать, зачем и как им пользоваться. Теория это хорошо, но вот на практике дела обстоят иначе. Ivona рассказывает о самых распространенных ошибка в защите от солнца.
- Много солнца полезно
Известно, что витамин D защищает от депрессии и синтезируется под действием УФ-излучения. Но зачем часами лежать под солнцем? Для его выработки достаточно 15 минут прогулки в солнечный день для людей с фототипом 1.⠀
- Неверный выбор крема
Различают 3 вида УФ-лучей: UVA, UVB и UVC. Лучи C поглощаются озоновым слоем и опасны в странах с истончением его или отсутствием (ЮВА и Австралия). SPF нейтрализует UVB-лучи.
Буквы PA, PPD, IPD означают защиту от UVA-лучей.⠀
- Один крем для всех.
Детям нужны крема с минеральной защитой. В них безопасные и неаллергенные оксид цинка и диоксид титана. Химические санскрины могут быть токсичны для нежной детской кожи.
- Белая хлопковая футболка.
Она защитит от УФ-лучей на уровне лишь SPF 4, а нужно 30. Стоит выбрать потемнее цвета, т.к. они лучше отражают УФ-лучи.⠀
- Поздний ужин
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Университет Техаса показал, что поздний прием пищи нарушает биологические часы кожи. Поэтому подверженность солнечным ожогам повышается.⠀
- Духи на пляж
Часто в парфюмах используют светочувствительные ингредиенты. Это может спровоцировать пигментации (часто дамы обращаются ко мне с такой проблемой), а со временем — морщин.⠀
- Обтягивающая одежда
Тесная одежда может усилить даже минимальное покраснение от солнца. Лучше носить лёгкую и свободную одежду.⠀
- Апельсины и сельдерей
Перебор с апельсиновым соком повышает риск рака кожи. Сельдерей обладает фоточувствительностью. Лучше умеренно их потреблять на пляжном отдыхе. А овощи с каротиноилами защищают от солнца: красный перец, морковь, томат, арбуз.
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Ранее мы писали, опасно ли загорать?
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