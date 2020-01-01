Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Загар и родинки: опасно или нет?

Комментариев: 0
Этот вопрос волнует многих.
Загар и родинки: опасно или нет?
Загар и родинки: опасно или нет?
pinterest.com

Читай также: Как выбрать солнцезащитный крем?

У всех есть родинки. Их число и расположение у каждого из нас индивидуальны — все зависит от многих факторов — наследственность, гормональный фон, воздействие ультрафиолета и так далее. Но если их у человека очень много, то можно ли спокойно загорать?

Если вы не задеваете родинку, она внешне никак не изменяется – это хорошо. Есть некоторые вещи, которые могут из обычной родинки сделать злокачественную. Например, генетика. Если у ваших родственников были подобные проблемы, например, меланома кожи, это значит, что вам нужно регулярно обследоваться у онколога.⠀

Загар и родинки: опасно или нет?
Загар и родинки: опасно или нет?
Pinterest

Можно ли загорать с родинками?⠀

Да, загорать можно, но необходимо очень внимательно к этому отнестись и соблюдать все правила:

  • Заклеивать самые большие родинки⠀
  • Использовать крем для загара с маркировкой SPF 50+;
  • Загорать до 10:00 или после 17:00
  • Носить просторную одежду и головные уборы.
  • Не сгорать до солнечных ожогов

Также стоит отметить, что если вы постоянно натираете или цепляете одеждой родинку – её нужно удалять. Единственное верное решение в таком случае, это поход к онкологу.

Загар и родинки: опасно или нет?
Загар и родинки: опасно или нет?
Pinterest

Когда бить тревогу:

Даже если родинка стала злокачественной, на ранних этапах это можно вылечить без последствий.  Для этого нужно регулярно осматривать свои родинки и проверять следующие 5 пунктов:

  •  Ассиметрия. Родинка должна быть более-менее симметричной.
  •  Край родинки. Край должен быть ровным, не должен расползаться.
  •  Цвет. Родинка не должна менять свой цвет.
  •  Диаметр. Родинка не должна меняться в диаметре, расти.
  •  Не должно быть приподнятости, бугорков и т.д.

Ранее мы писали, что следует знать об аллергии на солнце. 

Поделись:
Теги: загар, родинки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь