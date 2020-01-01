Этот вопрос волнует многих.

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У всех есть родинки. Их число и расположение у каждого из нас индивидуальны — все зависит от многих факторов — наследственность, гормональный фон, воздействие ультрафиолета и так далее. Но если их у человека очень много, то можно ли спокойно загорать?

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Если вы не задеваете родинку, она внешне никак не изменяется – это хорошо. Есть некоторые вещи, которые могут из обычной родинки сделать злокачественную. Например, генетика. Если у ваших родственников были подобные проблемы, например, меланома кожи, это значит, что вам нужно регулярно обследоваться у онколога.⠀

Загар и родинки: опасно или нет? Pinterest

Да, загорать можно, но необходимо очень внимательно к этому отнестись и соблюдать все правила:

Заклеивать самые большие родинки⠀

Использовать крем для загара с маркировкой SPF 50+;

Загорать до 10:00 или после 17:00

Носить просторную одежду и головные уборы.

Не сгорать до солнечных ожогов

Также стоит отметить, что если вы постоянно натираете или цепляете одеждой родинку – её нужно удалять. Единственное верное решение в таком случае, это поход к онкологу.



Загар и родинки: опасно или нет? Pinterest

Ассиметрия. Родинка должна быть более-менее симметричной.

Край родинки. Край должен быть ровным, не должен расползаться.

Цвет. Родинка не должна менять свой цвет.

Диаметр. Родинка не должна меняться в диаметре, расти.

Не должно быть приподнятости, бугорков и т.д.

Даже если родинка стала злокачественной, на ранних этапах это можно вылечить без последствий. Для этого нужно регулярно осматривать свои родинки и проверять следующие 5 пунктов:

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