Полезные свойства крапивы: что следует знать
Крапива - не только жгущий сорняк, это ещё и лекарственное растение.
Читай также: Сочетание фруктов: главные принципы
О крапиве нам известно еще с детства. Она растёт около домов, под заборами, вдоль лесных тропинок. Поэтому все мы знаем, как не приятны ее ожоги. Но не все знают о лечебных свойствах крапивы.
Крапива содержит целый поливитаминный комплекс:
- Хлорофилл
- Каротин
- Витамин С
- Кальций, фосфор и калий
- Аминокислоты
- Эфирные масла
Полезные свойства крапивы:
- В крапиве содержится железо, непосредственно включающееся в синтезирование гемоглобина. Помимо этого, употребление крапивы способствует лучшему усвоению железа, поступающего с другими продуктами. Богатый витаминно-минеральный состав помогает побороть неприятную симптоматику анемии в виде усталости.
- Крапива помогает укрепить иммунитет, справиться с простудными заболеваниями.
- Растение обладает мочегонным действием, поэтому показано при состояниях, сопровождающихся отеками. Также помогает в лечении воспалительных процессов.
- Крапива очень богата клетчаткой, рекомендуется принимать ее при заболеваниях органов ЖКТ.
- Способствует росту волос, улучшается густота волос, нормализуется кровообращение, кожа головы получает больше питательных веществ и кислорода (процеженный отвар крапивы втирать в кожу головы).
- Порошок из крапивы обладает бактерицидным и кровоостанавливающим действием, поэтому применяется для заживления ран.
- Помогает лечить простатит у мужчин.
-
- Благодаря высокому содержанию кверцетина облегчает симптомы аллергии за счёт блокировки рецепторов гистамина
Противопоказания крапивы:
- Первый триместр беременности
- Варикозная болезнь
- Тяжёлые заболевания почек
Ранее мы писали, какие напитки нельзя пить в жару.
Полная версия правил