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Полезные свойства крапивы: что следует знать

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Крапива - не только жгущий сорняк, это ещё и лекарственное растение.
Полезные свойства крапивы: что следует знать
Полезные свойства крапивы: что следует знать
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О крапиве нам известно еще с детства.  Она растёт около домов, под заборами, вдоль лесных тропинок. Поэтому все мы знаем, как не приятны ее ожоги. Но не все знают о лечебных свойствах крапивы. 

Крапива содержит целый поливитаминный комплекс:

  • Хлорофилл
  • Каротин
  • Витамин С
  • Кальций, фосфор и калий
  • Аминокислоты
  • Эфирные масла

Полезные свойства крапивы: что следует знать
Полезные свойства крапивы: что следует знать
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Полезные свойства крапивы:

  • В крапиве содержится железо, непосредственно включающееся в синтезирование гемоглобина. Помимо этого, употребление крапивы способствует лучшему усвоению железа, поступающего с другими продуктами. Богатый витаминно-минеральный состав помогает побороть неприятную симптоматику анемии в виде усталости.
  • Крапива помогает укрепить иммунитет, справиться с простудными заболеваниями.
  • Растение обладает мочегонным действием, поэтому показано при состояниях, сопровождающихся отеками. Также помогает в лечении воспалительных процессов.
  • Крапива очень богата клетчаткой, рекомендуется принимать ее при заболеваниях органов ЖКТ.
  • Способствует росту волос, улучшается густота волос, нормализуется кровообращение, кожа головы получает больше питательных веществ и кислорода (процеженный отвар крапивы втирать в кожу головы).
  • Порошок из крапивы обладает бактерицидным и кровоостанавливающим действием, поэтому применяется для заживления ран.
  • Помогает лечить простатит у мужчин.
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  • Благодаря высокому содержанию кверцетина облегчает симптомы аллергии за счёт блокировки рецепторов гистамина

Противопоказания крапивы:

  • Первый триместр беременности
  • Варикозная болезнь
  • Тяжёлые заболевания почек

Ранее мы писали, какие напитки нельзя пить в жару. 

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Теги: крапива, полезные свойства, здоровье
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