Крапива - не только жгущий сорняк, это ещё и лекарственное растение.

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О крапиве нам известно еще с детства. Она растёт около домов, под заборами, вдоль лесных тропинок. Поэтому все мы знаем, как не приятны ее ожоги. Но не все знают о лечебных свойствах крапивы.

Крапива содержит целый поливитаминный комплекс:

Хлорофилл

Каротин

Витамин С

Кальций, фосфор и калий

Аминокислоты

Эфирные масла

Полезные свойства крапивы: что следует знать Pinterest

Полезные свойства крапивы:

В крапиве содержится железо, непосредственно включающееся в синтезирование гемоглобина. Помимо этого, употребление крапивы способствует лучшему усвоению железа, поступающего с другими продуктами. Богатый витаминно-минеральный состав помогает побороть неприятную симптоматику анемии в виде усталости.

Крапива помогает укрепить иммунитет, справиться с простудными заболеваниями.

Растение обладает мочегонным действием, поэтому показано при состояниях, сопровождающихся отеками. Также помогает в лечении воспалительных процессов.

Крапива очень богата клетчаткой, рекомендуется принимать ее при заболеваниях органов ЖКТ.

Способствует росту волос, улучшается густота волос, нормализуется кровообращение, кожа головы получает больше питательных веществ и кислорода (процеженный отвар крапивы втирать в кожу головы).

Порошок из крапивы обладает бактерицидным и кровоостанавливающим действием, поэтому применяется для заживления ран.

Помогает лечить простатит у мужчин.



Благодаря высокому содержанию кверцетина облегчает симптомы аллергии за счёт блокировки рецепторов гистамина

Противопоказания крапивы:

Первый триместр беременности

Варикозная болезнь

Тяжёлые заболевания почек

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