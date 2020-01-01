Юрий Бардаш закрывает Quest Pistols?: Вышел ностальгический клип группы

Коллектив с 13-летней историей подвел итоги творчества .

Юрий Бардаш закрывает Quest Pistols?: Вышел новый ностальгический клип группы Пресс-служба

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Основатель и продюсер русскоязычной группы Quest Pistols Юрий Бардаш намерен закрыть проект. Об этом намекнули сами музыканты, презентуя новый клип группы на песню “Тесно“. Видео появилось на Youtube коллектива.

“Тесно“ - пронзительное и ностальгическое высказывание артистов о совместно пройденном пути. За 13 лет Quest Pistols трансформировались из танцоров балета в одно из крупнейших явлений поп-сцены СНГ, - написали в презентации.

Юрий Бардаш закрывает Quest Pistols?: Вышел новый ностальгический клип группы Пресс-служба

“Тесно“ — отчаянная, печальная, но вместе с тем духоподъемная работа, словно подводящая некую черту: чтобы там ни было дальше, каждый останется благодарен за все, что было, - отметили в группе.





Юрий Бардаш закрывает Quest Pistols?: Вышел новый ностальгический клип группы Пресс-служба



Новый клип Quest Pistols — преодоление отчуждения через любовь, - написали под видео.

К слову, официального заявления о распаде коллектива музыканты и продюсер пока не делали.

Ранее мы писали, что Юрий Бардаш выпустил сольный альбом.

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