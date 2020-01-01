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Почему возвращается перхоть

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Причин может быть несколько.
Почему возвращается перхоть
Почему возвращается перхоть
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Нашли подходящий шампунь против перхоти, но потом проблема вновь вернулась? Эта ситуация знакома многим. В этом случае нужно не шампуни искать, а причину, почему у вас появилась перхоть. 

Перхоть - это чешуйчатые отслоения кожи, которые легко опадают с головы и пачкают одежду. Эта неприятность обусловлена грибком, который поселяется в коже, когда ее защитные функции снижены, а иммунитет не может дать отпор вредоносным организмам. Грибок ускоряет жизненный цикл клеток верхнего эпидермиса, из-за чего они отмирают раньше времени. И перхоть “обильным снегопадом“ ложится на наши плечи.

Почему возвращается перхоть
Почему возвращается перхоть
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Почему появляется перхоть?

Трихолог Ольга Ширеева назвала самые распространенные причины:⠀

  • неправильный подбор шампуня
  • реакция на краску для волос
  • нарушение выработки кожного сала
  • гормональные нарушения
  • стресс и нервное истощение
  • грибок и кожные заболевания

Опасна ли перхоть?

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Перхоть распределяется как по всей голове, так и концентрируется в определенных областях, чаще на лбу, висках и темени.  Она образует на коже своеобразную корку, которая закрывает доступ воздуха к волосяным фолликулам, в результате чего они истощаются.⠀
В запущенных случаях волосы становятся ломкими, очень сухими, начинают медленно расти или усиленно выпадать.

Почему возвращается перхоть
Почему возвращается перхоть
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Шампунь против перхоти: что должно быть в составе

При выборе шампуня важно изучить состав. Дерматолог Марина Бабушкина рассказала, какие же вещества оказывают активное противогрибковое действие.

  • Кетоконазол 1 или 2 % - самый известный и достаточно сильный антимикотик. Обладает антиоксидантным действием, способен уменьшать и нормализовать выделение кожного жира.⠀
  • Цинк пиритион (пиритионат цинка) обладает выраженными и длительными антимикотическими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами. По силе на втором месте после кетоконазола.⠀
  • Миконазол - оказывает противогрибковое и антибактериальное действие.⠀
  • Климбазол - противомикробный препарат широкого спектра действия, имеет гигроскопические свойства, поэтому он не удаляет влагу с кожи и не пересушивает ее.⠀
  • Клотримазол - противогрибковое и антибактериальное действие.
  • Циклопирокс (циклопироксоламин) - проникает в верхние слои кожи, где обитает грибок, и приостанавливает его рост. Обладает противогрибковым, антибактериальным, противовоспалительным действием.⠀
  •  Дисульфид селена — оказывает противогрибковое действие, снижает выделение кожного сала.⠀
  • Эфирное масло  чайного дерева - обладает антибактериальным, противовоспалительным и, конечно, противогрибковым свойствами.

Ранее мы писали, почему немеют руки. 

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Теги: перхоть, причины
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