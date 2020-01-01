Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сочетание фруктов: главные принципы

Комментариев: 0
Узнайте, как сочетать фрукты.
Сочетание фруктов: главные принципы
Сочетание фруктов: главные принципы
Pinterest

Читай также: Опасные и безопасные родинки: как определить

Уметь сочетать фрукты крайне важно. Схема тут нехитрая.Главное помнить, что все они подразделяются на три группы: кислые, сладкие и полусладкие. В каждой категории есть свои представители, которые благополучно уживаются друг с другом.

Сладкие - это в основном хурма, инжир, бананы, дыня и папайя. Сюда же можно отнести сухофрукты: изюм, курагу, финики и чернослив. Они идеально сочетаются между собой, а также с любыми полукислыми фруктами. Часто их мешают в салаты, смузи. В магазинах даже встречаются миксы из сухофруктов и орехов. Они прекрасно ладят меж собой и хорошо дополняют кашу или натуральный йогурт.

Сочетание фруктов: главные принципы
Сочетание фруктов: главные принципы
Pinterest

К полусладким (или полукислым) в относят различные сорта яблок, груш, персики, виноград, сливы, нектарин и дыню. В основном, их сочетания не вредят ни ЖКТ, ни другим органам, ни организму в целом.

К кислым относятся все цитрусы: мандарины, апельсины, лимоны, грейпфрут, помело, лайм. Сюда же причисляют гранаты, киви и ананасы. Очень редко - кислые сорта яблок.
Меж собой эти фрукты хорошо сочетаются, но в малых количествах.

Лучший вариант - это комбинировать сладкие и полукислые, и кислые с полусладкими.
И ни в коем случае не смешивать сладкие и кислые фрукты.

Кислые и сладкие фрукты в сочетании нейтрализуют ферменты. Особенно с углеводами (картофелем или хлебом): пища перестаёт перевариваться и идёт брожение.

Например, груши с мандаринами или яблоки с киви - можно. А бананы и апельсины вместе нельзя. Мало того что они вызовут брожение и дискомфорт, так ещё подстегнут язву и гастрит.
Сочетание фруктов: главные принципы
Сочетание фруктов: главные принципы
Pinterest


Бананы и инжир можно есть, бананы и хурму - тоже (и те, и другие относятся к сладким). А с цитрусовыми их лучше не мешать.

Абрикосы великолепно сочетаются с персиками, сливами и апельсинами (полукислые и кислые). Очень хорошо работает сочетание груш и яблок (полукислые с полукислыми). Также можно приготовить смесь из бананов, манго, папайи (сладкие и полукислые). Лайм, яблоко и слива благополучно друг друга дополняют (кислые и полукислые).⠀

Читай также: Хроническая усталость: какие анализы нужно сдать

У черного винограда кисло-сладкий вкус, и он хорошо уживается с апельсинами и мандаринами. Также можно потреблять вместе абрикосы, нектарины, сливы, груши.

Ранее мы писали, какие напитки нельзя пить в жару. 

Поделись:
Теги: фрукты, питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь