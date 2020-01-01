Узнайте, как сочетать фрукты.

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Уметь сочетать фрукты крайне важно. Схема тут нехитрая.Главное помнить, что все они подразделяются на три группы: кислые, сладкие и полусладкие. В каждой категории есть свои представители, которые благополучно уживаются друг с другом.

Сладкие - это в основном хурма, инжир, бананы, дыня и папайя. Сюда же можно отнести сухофрукты: изюм, курагу, финики и чернослив. Они идеально сочетаются между собой, а также с любыми полукислыми фруктами. Часто их мешают в салаты, смузи. В магазинах даже встречаются миксы из сухофруктов и орехов. Они прекрасно ладят меж собой и хорошо дополняют кашу или натуральный йогурт.



Сочетание фруктов: главные принципы Pinterest

Сочетание фруктов: главные принципы Pinterest

К полусладким (или полукислым) в относят различные сорта яблок, груш, персики, виноград, сливы, нектарин и дыню. В основном, их сочетания не вредят ни ЖКТ, ни другим органам, ни организму в целом.К кислым относятся все цитрусы: мандарины, апельсины, лимоны, грейпфрут, помело, лайм. Сюда же причисляют гранаты, киви и ананасы. Очень редко - кислые сорта яблок.Меж собой эти фрукты хорошо сочетаются, но в малых количествах.Лучший вариант - это комбинировать сладкие и полукислые, и кислые с полусладкими.И ни в коем случае не смешивать сладкие и кислые фрукты.Кислые и сладкие фрукты в сочетании нейтрализуют ферменты. Особенно с углеводами (картофелем или хлебом): пища перестаёт перевариваться и идёт брожение.Например, груши с мандаринами или яблоки с киви - можно. А бананы и апельсины вместе нельзя. Мало того что они вызовут брожение и дискомфорт, так ещё подстегнут язву и гастрит.Бананы и инжир можно есть, бананы и хурму - тоже (и те, и другие относятся к сладким). А с цитрусовыми их лучше не мешать.Абрикосы великолепно сочетаются с персиками, сливами и апельсинами (полукислые и кислые). Очень хорошо работает сочетание груш и яблок (полукислые с полукислыми). Также можно приготовить смесь из бананов, манго, папайи (сладкие и полукислые). Лайм, яблоко и слива благополучно друг друга дополняют (кислые и полукислые).⠀

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У черного винограда кисло-сладкий вкус, и он хорошо уживается с апельсинами и мандаринами. Также можно потреблять вместе абрикосы, нектарины, сливы, груши.

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