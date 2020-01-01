Опасные и безопасные родинки: как определить
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Обычно темные пятна, узелки на теле называют родинками. На самом деле их несколько видов, они имеют разное происхождение, ход и последствия.
Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые появляются в течение жизни на теле человека.
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Насторожиться стоит, когда родинки начинают изменяться. В некоторых случаях это может перейти в злокачественное образование, поэтому их важно удалять. Наблюдение за родинками можно проводить самостоятельно, для этого нужно запомнить несколько правил:
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Необходимо определить безопасные родинки.
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Для этого обратите внимание на следующие признаки, сопутствующие доброкачественным образованиям:⠀
- Длительное состояние без изменений;
- Телесный оттенок;
- Мягкая консистенция.
Как определить опасные родинки?
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Для здоровья опасные родинки имеют такие признаки:⠀
- Изменение оттенков в темную сторону, появление многоцветности;
- Быстрое увеличение по размерам;
- Образование трещин;
- Отсутствие эластичности;
- Появился зуд, жжение.
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