Родинки есть у всех.

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Обычно темные пятна, узелки на теле называют родинками. На самом деле их несколько видов, они имеют разное происхождение, ход и последствия.



Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые появляются в течение жизни на теле человека.

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Насторожиться стоит, когда родинки начинают изменяться. В некоторых случаях это может перейти в злокачественное образование, поэтому их важно удалять. Наблюдение за родинками можно проводить самостоятельно, для этого нужно запомнить несколько правил:

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Необходимо определить безопасные родинки.

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Для этого обратите внимание на следующие признаки, сопутствующие доброкачественным образованиям:⠀

Длительное состояние без изменений;

Телесный оттенок;

Мягкая консистенция.

Опасные и безопасные родинки: как определить Pinterest

Изменение оттенков в темную сторону, появление многоцветности;

Быстрое увеличение по размерам;

Образование трещин;

Отсутствие эластичности;

Появился зуд, жжение.

Для здоровья опасные родинки имеют такие признаки:⠀

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