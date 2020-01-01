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Опасные и безопасные родинки: как определить

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Родинки есть у всех.
Опасные и безопасные родинки: как определить
Опасные и безопасные родинки: как определить
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Обычно темные пятна, узелки на теле называют родинками. На самом деле их несколько видов, они имеют разное происхождение, ход и последствия.

Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые появляются в течение жизни на теле человека.

Насторожиться стоит, когда родинки начинают изменяться. В некоторых случаях это может перейти в злокачественное образование, поэтому их важно удалять. Наблюдение за родинками можно проводить самостоятельно, для этого нужно запомнить несколько правил:

Необходимо определить безопасные родинки.

Для этого обратите внимание на следующие признаки, сопутствующие доброкачественным образованиям:⠀

  • Длительное состояние без изменений;
  • Телесный оттенок;
  • Мягкая консистенция.

Опасные и безопасные родинки: как определить
Опасные и безопасные родинки: как определить
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Как определить опасные родинки?

Для здоровья опасные родинки имеют такие признаки:⠀

  • Изменение оттенков в темную сторону, появление многоцветности;
  • Быстрое увеличение по размерам;
  • Образование трещин;
  • Отсутствие эластичности;
  • Появился зуд, жжение.

Ранее мы писали, как избежать инфаркта и инсульта. 

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Теги: родинки
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