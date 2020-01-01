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Что делать, если схватила судорога?

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75% людей на планете регулярно страдают от судорог.
Что делать, если схватила судорога?
Что делать, если схватила судорога?
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Судорога — это внезапное и чаще всего непроизвольное сокращение одной или нескольких мышц. Обычно судорогами сводит ноги: страдают мышцы задней части икры, а также передней и задней поверхности бедра. Но не застрахованы и мускулы рук, запястий, брюшной стенки, плечевого пояса.

Причины судорог:

  • чрезмерная нагрузка на мышцы
  • нарушение кровоснабжения из-за сужения артерий вследствие атеросклероза
  • сдавливание спинномозгового нерва
  • недостаток таких минералов, как магний, кальций, калий из-за низкого содержания их в пище или приема мочегонных
  • обезвоживание

Что делать, если схватила судорога?
Что делать, если схватила судорога?
pinerest.com

Что делать, если схватила судорога?

  • Если это случилось ночью: сядьте в постели, одеяло накиньте на подошву как петлю, нога выпрямлена в колене, и мягко потяните пальцы на себя
  • Если судорога по передней части ноги: встаньте, перенесите вес тела на пальцы ног, поднимите пятку
  • Если судорога прихватила спину: примите «позицию младенца»
  • Если судорога по задней поверхности бедра: сядьте на пол с выпрямленными перед собой ногами. Скользя руками вдоль ног, наклоняйтесь к стопам – вы почувствуете жжение в спазмированной мышце. Задержитесь на 30 сек и медленно вернитесь в сидячее положение
  • После растяжки мышцы можно положить что-то теплое в ее область – это простимулирует кровоток.

Как избежать судорог?

  • Разогревайтесь перед физической нагрузкой
  • Употребляйте пищу, богатую магнием (зелень), калием (бананы, бобовые)
  • Ночью надевайте теплые носки, если судорога часто возникает ночью
  • Укрепляйте мышцы регулярной физической нагрузкой.

Ранее мы писали, как улучшить самочувствие в жару. 

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Теги: судороги
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