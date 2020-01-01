Что делать, если схватила судорога?
75% людей на планете регулярно страдают от судорог.
Читай также: Хроническая усталость: какие анализы нужно сдать
Судорога — это внезапное и чаще всего непроизвольное сокращение одной или нескольких мышц. Обычно судорогами сводит ноги: страдают мышцы задней части икры, а также передней и задней поверхности бедра. Но не застрахованы и мускулы рук, запястий, брюшной стенки, плечевого пояса.
⠀
Причины судорог:⠀
- чрезмерная нагрузка на мышцы
- нарушение кровоснабжения из-за сужения артерий вследствие атеросклероза
- сдавливание спинномозгового нерва
- недостаток таких минералов, как магний, кальций, калий из-за низкого содержания их в пище или приема мочегонных
- обезвоживание
Что делать, если схватила судорога?⠀
- Если это случилось ночью: сядьте в постели, одеяло накиньте на подошву как петлю, нога выпрямлена в колене, и мягко потяните пальцы на себя
- Если судорога по передней части ноги: встаньте, перенесите вес тела на пальцы ног, поднимите пятку
- Если судорога прихватила спину: примите «позицию младенца»
- Если судорога по задней поверхности бедра: сядьте на пол с выпрямленными перед собой ногами. Скользя руками вдоль ног, наклоняйтесь к стопам – вы почувствуете жжение в спазмированной мышце. Задержитесь на 30 сек и медленно вернитесь в сидячее положение
- После растяжки мышцы можно положить что-то теплое в ее область – это простимулирует кровоток.
Как избежать судорог?⠀
- Разогревайтесь перед физической нагрузкой
- Употребляйте пищу, богатую магнием (зелень), калием (бананы, бобовые)
- Ночью надевайте теплые носки, если судорога часто возникает ночью
- Укрепляйте мышцы регулярной физической нагрузкой.
Ранее мы писали, как улучшить самочувствие в жару.
Полная версия правил