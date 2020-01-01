Обморок может быть вызван множеством различных причин .

Читай также: Хроническая усталость: какие анализы нужно сдать Источник: http://i

Когда кто-то падает в обморок, важно вовремя оказать первую помощь. Рассказываем, что нужно делать.

Причины обморока могут быть разными, это и

психическая травма,

болевое раздражение,

длительное пребывание в душном помещении,

интоксикации,

инфекционные заболевания.

Обморок: как оказать первую помощь pinterest.com

Обеспечить свободное дыхание: расслабить одежду, широко открыть окна или вынести ребенка на открытый воздух.

Опрыскать лицо холодной водой или похлопать по щекам полотенцем, смоченным в холодной воде.

Вдыхание возбуждающих средств (нашатырный спирт, уксус).

Горизонтальное положение с приподнятыми ногами под углом 40-50°(не забывайте про этот пункт, особенно когда под рукой нет нашатырного спирта)

Внезапно появляются тошнота (иногда рвота), звон в ушах, головокружение, потемнение в глазах, возникает кратковременная потеря сознания с резким побледнением кожи и слизистых оболочек, зрачки сужены, реакция их на свет отсутствуют, АД снижено, иногда кратковременные судороги.Первая помощь:

При длительности обморока более 3-5 мин. необходима госпитализация.

Ранее мы писали, что следует знать об аллергии на солнце.