Обморок: как оказать первую помощь
Обморок может быть вызван множеством различных причин .
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Когда кто-то падает в обморок, важно вовремя оказать первую помощь. Рассказываем, что нужно делать.
Причины обморока могут быть разными, это и
- психическая травма,
- болевое раздражение,
- длительное пребывание в душном помещении,
- интоксикации,
- инфекционные заболевания.
Внезапно появляются тошнота (иногда рвота), звон в ушах, головокружение, потемнение в глазах, возникает кратковременная потеря сознания с резким побледнением кожи и слизистых оболочек, зрачки сужены, реакция их на свет отсутствуют, АД снижено, иногда кратковременные судороги.
Первая помощь:
- Обеспечить свободное дыхание: расслабить одежду, широко открыть окна или вынести ребенка на открытый воздух.
- Опрыскать лицо холодной водой или похлопать по щекам полотенцем, смоченным в холодной воде.
- Вдыхание возбуждающих средств (нашатырный спирт, уксус).
- Горизонтальное положение с приподнятыми ногами под углом 40-50°(не забывайте про этот пункт, особенно когда под рукой нет нашатырного спирта)
При длительности обморока более 3-5 мин. необходима госпитализация.
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