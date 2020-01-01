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Обморок: как оказать первую помощь

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Обморок может быть вызван множеством различных причин .
Обморок: как оказать первую помощь
Обморок: как оказать первую помощь
Pinerest.com

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Когда кто-то падает в обморок, важно вовремя оказать первую помощь. Рассказываем, что нужно делать.

Причины обморока могут быть разными, это и

  • психическая травма,
  • болевое раздражение,
  • длительное пребывание в душном помещении,
  • интоксикации,
  • инфекционные заболевания.

Обморок: как оказать первую помощь
Обморок: как оказать первую помощь
pinterest.com

Внезапно появляются тошнота (иногда рвота), звон в ушах, головокружение, потемнение в глазах, возникает кратковременная потеря сознания с резким побледнением кожи и слизистых оболочек, зрачки сужены, реакция их на свет отсутствуют, АД снижено, иногда кратковременные судороги.

Первая помощь:

  • Обеспечить свободное дыхание: расслабить одежду, широко открыть окна или вынести ребенка на открытый воздух.
  • Опрыскать лицо холодной водой или похлопать по щекам полотенцем, смоченным в холодной воде.
  • Вдыхание возбуждающих средств (нашатырный спирт, уксус).
  • Горизонтальное положение с приподнятыми ногами под углом 40-50°(не забывайте про этот пункт, особенно когда под рукой нет нашатырного спирта)

При длительности обморока более 3-5 мин. необходима госпитализация. 

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Теги: обморок, первая помощь
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