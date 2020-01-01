Сегодня без солнцезащитного крема никуда.

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Летом, зимой, в ясную и пасмурную погоду ультрафиолет попадает на открытые участки тела. Известно, что в небольших количествах он стимулирует выработку витамина D и поднимает настроение. Если показывать солнцу лицо и руки на 15 минут в день по три раза в неделю, оно не навредит. Но есть и обратная сторона.

Солнце оздоравливает?

В очень небольших дозах, да. Но летом солнце слишком активно. УФ индекс можно посмотреть в телефоне, в приложении «погода». Действие его накопительное, проявляется спустя годы (раннее старение кожи, повышенный риск рака кожи)

Синтез меланина, формируется к трем годам, поэтому до 3х лет нельзя находиться под прямыми

солнечными лучами (от слова совсем).



Как выбрать солнцезащитный крем? pinterest.com

Наносите за 15 мин перед выходом.

Неэкономно, лучше два слоя

Не пропуская никаких участков тела (у деток часто сгорают ушки)

Зону вокруг глаз лучше защитить очками

Солнцезащитное средство наносится последним, если применяются ещё и другие уходовые средства

Выбирайте крем водостойкий

Повторяйте нанесение крема каждые два часа

Как пользоваться солнцезащитными кремами?

Худшая форма выпуска – спрей (наносится в недостаточном количестве, попадает в глаза)

Не используйте открытый флакон с прошлого сезона (смотрите сроки годности)

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Какие средства выбрать?



Крем не должен содержать наночастицы, отдушки, оксибензон, октокрилен, гомосалат (магазинные их содержат часто). Аптечные средства проходят контроль как фармпрепараты, поэтому для аллергиков выбираем только их.

Ранее мы писали, что следует знать о солнечных ожогах.