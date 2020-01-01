На питьевых диетах можно достичь большого снижения веса.

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Питьевая диета – это особый режим питания, который позволяет сбросить за 7-14 дней до 10 килограмм.

Главный принцип этой диеты- употребление в пищу только жидкие продукты. Это могут быть супы, чай, молоко и тому подобное, но выбирать нужно всё низкокалорийное. Вряд ли ты сбросишь лишний вес, если будешь пить газировку целый день.



Зачем нужна такая диета?

Уменьшение объемов желудка.

Нормализация функционирования внутренних органов.

Снижение веса.

У диеты есть разные сроки её соблюдения: 1 день, 3 дня, 7 дней, 14 дней и 30 дней.

Врачи не советуют выбирать последний вариант, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.



Питьевая диета: польза и вред pinterest.com

Специалисты считают оптимальным вариантом 7 дней, но я бы посоветовала выбрать 3 дня, особенно, если ты никогда сидела на такой диете.

Плюсы питьевой диеты

Происходит некая детоксикация организма, благодаря чему и уходят зловещие килограммы.

Вам не нужно делать постоянный подсчёт калорий, ведь все что вы пьёте, достаточно быстро выходит(на протяжении всего дня), и является так же низкокалорийным.

Если правильно выйти из этой диеты, то вес может надолго сохраниться и вы будете чувствовать лёгкость.

Минусы питьевой диеты:

Противопоказана людям, у которых есть проблемы с почками, сахарным диабетом,а также беременным женщинам.

Она оказывает большое воздействие на мочевой пузырь.

Прежде чем устраивать байкот от отказа пище самому себе, следует проверить здоровье и попросить рекомендации у врача.

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