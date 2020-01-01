Питьевая диета: польза и вред
На питьевых диетах можно достичь большого снижения веса.
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Питьевая диета – это особый режим питания, который позволяет сбросить за 7-14 дней до 10 килограмм.
Главный принцип этой диеты- употребление в пищу только жидкие продукты. Это могут быть супы, чай, молоко и тому подобное, но выбирать нужно всё низкокалорийное. Вряд ли ты сбросишь лишний вес, если будешь пить газировку целый день.
Зачем нужна такая диета?
- Уменьшение объемов желудка.
- Нормализация функционирования внутренних органов.
- Снижение веса.
У диеты есть разные сроки её соблюдения: 1 день, 3 дня, 7 дней, 14 дней и 30 дней.
Врачи не советуют выбирать последний вариант, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Специалисты считают оптимальным вариантом 7 дней, но я бы посоветовала выбрать 3 дня, особенно, если ты никогда сидела на такой диете.
Плюсы питьевой диеты
- Происходит некая детоксикация организма, благодаря чему и уходят зловещие килограммы.
- Вам не нужно делать постоянный подсчёт калорий, ведь все что вы пьёте, достаточно быстро выходит(на протяжении всего дня), и является так же низкокалорийным.
- Если правильно выйти из этой диеты, то вес может надолго сохраниться и вы будете чувствовать лёгкость.
Минусы питьевой диеты:
- Противопоказана людям, у которых есть проблемы с почками, сахарным диабетом,а также беременным женщинам.
- Она оказывает большое воздействие на мочевой пузырь.
- Прежде чем устраивать байкот от отказа пище самому себе, следует проверить здоровье и попросить рекомендации у врача.
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