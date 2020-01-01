Самые полезные варенья для здоровья
Читай также: Как обработать овощи от нитратов
По мнению шведских ученых, людям, которые живут в больших городах и в районах с неблагополучной экологией, стоит почаще лакомиться вареньем, в том числе вместо тортиков и конфет. Эксперты убеждены: каждое варенье по-своему полезно.
Варенье богато пектинами – веществами, которые содержатся в свежих и в переработанных фруктах. Для организма они хороши тем, что связывают и выводят вон вредные химические соединения. Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только сделать фигуру стройнее, но и существенно укрепить здоровье
- Облепиховое варенье
Облепиха сохраняет витамин С даже при нагревании.
Варенье из этой ягоды – замечательный природный антиоксидант, ведь витамина С в облепихе очень много. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.
- Варенье из кизила
Его стоит включить в меню не только при ОРВИ и гриппе, но и при проблемах желудочно-кишечного тракта, болезнях почек и печени, при головных болях и при болезнях суставов.
- Айвовое варенье
Варенье из айвы будет полезно при астме, а также поможет быстрее встать на ноги после простуды.
- Варенье с грецкими орехами
Это варенье считают полезным при зубной боли и при головных болях. Если есть усталость в мышцах, ощущается переутомление, а также для восстановления после простуды стоит полакомиться этим вареньем.
- Клюквенное варенье
Варенье из клюквы полезно сердечникам и людям со слабым желудком, нерегулярно питающимся. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка
- Из черноплодной рябины
Рябиновое варенье успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.
- Варенье из дыни
Если вы заготовили варенье из дыни, вы сможете улучшить кроветворение и поможете организму бороться со стрессами.
- Вишневое варенье
Кроме того, что варенье обладает противовоспалительнымы и антивируснымы свойствами, оно также поможет снизить давление и укрепить костную ткань.
- Сливовое варенье
Слива один из тех немногих фруктов, которые сохраняют полезные вещества при переработке. Особенно полезна слива для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.
- Малиновое варенье
Вы думаете оно полезно только от простуды? Его свойства гораздо шире. Фолиевая кислота благотворна для будущих мам. Употреблять его стоит и при болезнях желудка, кишечника, почек, суставов. А медь повысит эластичность кожи.
Ранее мы писали, что пить в жару.
Полная версия правил