Одним из самых любимых и полезных лакомств нашего детства является варенье.

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По мнению шведских ученых, людям, которые живут в больших городах и в районах с неблагополучной экологией, стоит почаще лакомиться вареньем, в том числе вместо тортиков и конфет. Эксперты убеждены: каждое варенье по-своему полезно.



Варенье богато пектинами – веществами, которые содержатся в свежих и в переработанных фруктах. Для организма они хороши тем, что связывают и выводят вон вредные химические соединения. Если заменить вареньем вредные сладости, можно не только сделать фигуру стройнее, но и существенно укрепить здоровье

Облепиховое варенье

Облепиха сохраняет витамин С даже при нагревании.

Варенье из этой ягоды – замечательный природный антиоксидант, ведь витамина С в облепихе очень много. Помимо этого, ягоды облепихи содержат фитонциды, играющие роль природных антибиотиков, которые борются с размножением болезнетворных микробов в организме.



Самые полезные варенья для здоровья pinerest.com

Варенье из кизила

Его стоит включить в меню не только при ОРВИ и гриппе, но и при проблемах желудочно-кишечного тракта, болезнях почек и печени, при головных болях и при болезнях суставов.

Айвовое варенье

Варенье из айвы будет полезно при астме, а также поможет быстрее встать на ноги после простуды.

Варенье с грецкими орехами

Это варенье считают полезным при зубной боли и при головных болях. Если есть усталость в мышцах, ощущается переутомление, а также для восстановления после простуды стоит полакомиться этим вареньем.



Самые полезные варенья для здоровья pinerest.com

Клюквенное варенье

Варенье из клюквы полезно сердечникам и людям со слабым желудком, нерегулярно питающимся. Благодаря особым молекулам клюква снижает давление, уменьшает содержание вредного холестерина в крови и предотвращает появление язвы желудка

Из черноплодной рябины

Рябиновое варенье успешно помогает при скачках артериального давления, быстро снимает умственное и физическое напряжение.

Варенье из дыни

Если вы заготовили варенье из дыни, вы сможете улучшить кроветворение и поможете организму бороться со стрессами.



Самые полезные варенья для здоровья pinerest.com

Вишневое варенье

Кроме того, что варенье обладает противовоспалительнымы и антивируснымы свойствами, оно также поможет снизить давление и укрепить костную ткань.

Сливовое варенье

Слива один из тех немногих фруктов, которые сохраняют полезные вещества при переработке. Особенно полезна слива для тех, кто страдает от проблем с сосудами: в ее плодах много витамина К, который борется с тромбозами, и витамина Р, укрепляющего стенки сосудов.

Малиновое варенье

Вы думаете оно полезно только от простуды? Его свойства гораздо шире. Фолиевая кислота благотворна для будущих мам. Употреблять его стоит и при болезнях желудка, кишечника, почек, суставов. А медь повысит эластичность кожи.

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