Препарат способен снизить смертность среди пациентов в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус заявил о «научном прорыве» ученых из Оксфордского университета в борьбе со смертностью от коронавируса



“Это первый препарат, показавший снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка. Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасающий жизни научный прорыв“, – сказал директор ВОЗ.

Эффективным препаратом оказался дексаметазон – стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. Его применяют в том числе при лечении онкологических заболеваний.



ВОЗ заявила о "научном прорыве" в лечении COVID-19 pinterest.com

Британские ученые из Оксфордского университета заявили, что дексаметазон существенно снижает смертность от COVID-19 у пациентов с тяжелым течением болезни. Результаты исследований показали, что применение препарата на треть уменьшало риск летального исхода у больных, подключенных к аппарату ИВЛ, а также на одну пятую – у тех, кто получает кислородную терапию.Профессор Питер Хорби, руководивший исследованиями, назвал полученные результаты прорывом.В ВОЗ подчеркнули, что дексаметазон был эффективен только для пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Действие препарата на пациентов с более легкой формой заболевания не было столь результативным.Пока что британские ученые поделились предварительными результатами исследования, ВОЗ ждет полного отчета, чтобы обновить рекомендации по лечению COVID-19.

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