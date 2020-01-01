Важно правильно оказать первую медицинскую помощь.

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Облились кипятком или прикоснулись к горячему утюгу? Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной. Важно оперативно отреагировать и оказать адекватную первую помощь себе или своим близким.

Любые термические ожоги - это повреждение кожи при контакте с горячей веществом или предметом. Термические ожоги бывают очень болезненными и часто сопровождаются такими симптомами, как покраснение или шелушение кожи, возникновением пузырей и отека, появлением бледности или обугливание кожи. Уровень интенсивности боли не всегда связан с тем, насколько сильный ожог. Иногда даже очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.

Первая помощь при получении термического ожога:

Немедленно остановите контакт с источником ожога

Обработать рану прохладной водой или водой комнатной температуры

Категорически запрещено прикладывать к ране лед. Не обрабатывают пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами. Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Если он и может помочь, скорее во время заживления ран.

Снимите любую одежду или украшения, которые находятся вблизи участка ожога. Но не трогайте вещей, которые прилипли к пораженной кожи

Прикройте рану стерильной повязкой

Дайте пострадавшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания

Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например парацетамол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности

Если было получено ожог лица или глаз, лучше посадить человека. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения

При необходимости звоните 103

Как лечить ожоги pinerest.com

Все зависит от типа и степени ожога.

Незначительные ожоги можно лечить самостоятельно в домашних условиях, главное - избегать попадания грязи на пораженный участок кожи

В случае сильного ожога необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью. Например, в случае поражения большого участка кожи (больше, чем ваша ладонь) или возникновения глубокой раны, в случае ожога, что вызывает бледность или обугливание кожи и если пораженный участок на лице, руках, ногах или половых органах, в результате которых возникли волдыри. При любых проявлениях инфицирования, возникновения неприятного запаха из раны, немедленно обращайтесь к врачу.



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