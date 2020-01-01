Узнайте, как летом использовать маски и перчатки, чтобы не навредить коже.

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Правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в летнее время такие же, как и в любое другое. Однако защитную маску летом придется менять чаще. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

В теплой и влажной среде, которая образуется на поверхности средств респираторной защиты, создаются идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов, которые попадают туда из внешней среды или выдыхаемого воздуха.

Теплая погода - это дополнительный повод внимательно соблюдать правила использования защитных масок.

А именно:

не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

не использовать одноразовые маски повторно;

после снятия или прикосновения к использованной маски, следует помыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Носить медицинские перчатки летом рекомендуется, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. При этом следует знать, что руки в перчатках, если они загрязнены, так же как и без перчаток, могут переносить возбудителей заболеваний на открытые поверхности кожи – лицо и слизистую глаз.



Как носить маску летом? pinerest

Врач-дерматовенеролог и косметолог Алексей Едемский рассказал, как не навредить коже.

Необходимо помнить, что при наличии кожных заболеваний маски и перчатки могут спровоцировать обострение высыпаний.

Так же у человека с идеально здоровой коже рук при использовании перчаток и дезинфицирующих средств может себе обеспечить кожные заболевания. В связи с чем необходим дополнительный уход для кожи. По словам специалиста, когда человек приходит на работу или домой, помоет руки или продезинфицирует, после этого стоит нанести на руки жирный крем.

Маски при здоровой коже можно носить бесконтрольно. Однако при воспалительных элементах на лице можно протирать кожу легким антисептиком после использования маски. Подойдут даже хлоргексидин или мирамистин, но без злоупотребления.

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