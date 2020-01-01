Как не отравиться грибами летом
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Отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. С начала этого года в Украине зарегистрировали отравления дикорастущими грибами 14 человек, из них четверо - дети. Летальных исходов не было.
Грибы довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). Клетчатка хитин, входящий в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считаются «тяжелой» пищей.
Тяжесть отравления грибами объясняется тем, что они содержат ядовитые соединения, избирательно действующие на внутренние органы и системы человека, поражая желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень и почки. Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.
Существует классификация грибов в соответствии с их съедобностью и ядовитостью:
- Ядовитые грибы - содержат ядовитые вещества, которые вызывают отравление у человека.
- Безусловно ядовитые грибы - не теряют своей токсичности при обработке любыми способами (бледная поганка, мухоморы).
- Условно съедобные грибы - их ядовитые свойства исчезают при соответствующей обработке (варка, сушка, соление) перед употреблением в пищу. К таким грибам относятся волнушки, черные грузди, выделяющих едкий сок, который разрушается при засолке. В группу условно съедобных грибов также входят сморчки, строчки, сыроежки, валуй и др.
- Несъедобные грибы - не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, сохраняется даже при длительной обработке (желчный гриб, ложный дождевик и др.).
Кому нельзя есть грибы
Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их рекомендуется употреблять:
- женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
- детям до 12 лет
- людям пожилого возраста.
Как не отравиться грибами
- Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
- Не покупайте грибы на стихийных рынках.
- Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, ножки.
- Собирайте только хорошо знакомые вам грибы.
- Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
- Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
- Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
- НЕ пробуйте сырые грибы.
- Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
- Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
- Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
- Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
Симптомы отравления грибами
Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин. после потребления, так и в течение нескольких дней:
- тошнота
- рвота;
- резкая боль в животе
- диарея
- головокружение
- повышение температуры тела
- снижение пульса
- удушье;
- судороги
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
- появление галлюцинаций.
При наличии любого из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача!
Первая помощь при отравлении грибами:
- срочно звоните в «скорую» - общий номер 103;
- промойте желудок простой водой;
- придерживайтесь постельный режим;
- пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или холодный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины
- примите сорбенты.
Запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.
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Не занимайтесь самолечением, это опасно для жизни!
Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь лабораторный анализ поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
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