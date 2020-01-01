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Как не отравиться грибами летом

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Грибы – из тех продуктов, к употреблению которых нужно подходить с большой осторожностью.
Как не отравиться грибами летом
Как не отравиться грибами летом
pinterest.com

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Отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. С начала этого года в Украине зарегистрировали отравления дикорастущими грибами 14 человек, из них четверо - дети. Летальных исходов не было.

Грибы довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). Клетчатка хитин, входящий в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считаются «тяжелой» пищей.

Тяжесть отравления грибами объясняется тем, что они содержат ядовитые соединения, избирательно действующие на внутренние органы и системы человека, поражая желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень и почки. Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.

Как не отравиться грибами летом
Как не отравиться грибами летом
pinterest.com

Существует классификация грибов в соответствии с их съедобностью и ядовитостью:

  • Ядовитые грибы - содержат ядовитые вещества, которые вызывают отравление у человека.
  • Безусловно ядовитые грибы - не теряют своей токсичности при обработке любыми способами (бледная поганка, мухоморы).
  • Условно съедобные грибы - их ядовитые свойства исчезают при соответствующей обработке (варка, сушка, соление) перед употреблением в пищу. К таким грибам относятся волнушки, черные грузди, выделяющих едкий сок, который разрушается при засолке. В группу условно съедобных грибов также входят сморчки, строчки, сыроежки, валуй и др.
  • Несъедобные грибы - не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, сохраняется даже при длительной обработке (желчный гриб, ложный дождевик и др.).

Кому нельзя есть грибы

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их рекомендуется употреблять:

  • женщинам в период беременности и грудного вскармливания;
  • детям до 12 лет
  • людям пожилого возраста.

Как не отравиться грибами летом
Как не отравиться грибами летом
pinterest.com

Как  не отравиться грибами

  • Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.
  • Не покупайте грибы на стихийных рынках.
  • Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки,  ножки.
  • Собирайте только хорошо знакомые вам грибы.
  • Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.
  • Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.
  • Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.
  • НЕ пробуйте сырые грибы.
  • Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.
  • Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.
  • Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.
  • Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Как не отравиться грибами летом
Как не отравиться грибами летом
pinterest.com

Симптомы отравления грибами

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин. после потребления, так и в течение нескольких дней:

  • тошнота
  • рвота;
  • резкая боль в животе
  • диарея
  • головокружение
  • повышение температуры тела
  • снижение пульса
  • удушье;
  • судороги
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)
  • появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача!

Первая помощь при отравлении грибами:

  • срочно звоните в «скорую» - общий номер 103;
  • промойте желудок простой водой;
  • придерживайтесь постельный режим;
  • пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или холодный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины
  • примите сорбенты.

Запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.

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Не занимайтесь самолечением, это опасно для жизни!
Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь лабораторный анализ поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

Ранее мы писали, какие витамины нужны летом. 

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Теги: грибы, отравление
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Источник: moz.gov.ua

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