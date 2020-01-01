Грибы – из тех продуктов, к употреблению которых нужно подходить с большой осторожностью.

Читай также: Что может спровоцировать гормональное ожирение?

Отравление грибами является наиболее тяжелым пищевым отравлением человека. С начала этого года в Украине зарегистрировали отравления дикорастущими грибами 14 человек, из них четверо - дети. Летальных исходов не было.

Грибы довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторые витамины (В1, РР), минеральные вещества (в частности фосфор). Клетчатка хитин, входящий в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считаются «тяжелой» пищей.

Тяжесть отравления грибами объясняется тем, что они содержат ядовитые соединения, избирательно действующие на внутренние органы и системы человека, поражая желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень и почки. Из 2 тысяч видов грибов в Украине, съедобными считаются не более 500.



Как не отравиться грибами летом pinterest.com

Существует классификация грибов в соответствии с их съедобностью и ядовитостью:

Ядовитые грибы - содержат ядовитые вещества, которые вызывают отравление у человека.

Безусловно ядовитые грибы - не теряют своей токсичности при обработке любыми способами (бледная поганка, мухоморы).

Условно съедобные грибы - их ядовитые свойства исчезают при соответствующей обработке (варка, сушка, соление) перед употреблением в пищу. К таким грибам относятся волнушки, черные грузди, выделяющих едкий сок, который разрушается при засолке. В группу условно съедобных грибов также входят сморчки, строчки, сыроежки, валуй и др.

Несъедобные грибы - не ядовиты, но имеют неприятный вкус или запах, сохраняется даже при длительной обработке (желчный гриб, ложный дождевик и др.).

Кому нельзя есть грибы

Даже если вы уверены в качестве и безопасности грибов, их рекомендуется употреблять:

женщинам в период беременности и грудного вскармливания;

детям до 12 лет

людям пожилого возраста.

Как не отравиться грибами летом pinterest.com

Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.

Не покупайте грибы на стихийных рынках.

Внимательно осматривайте грибы: обращайте внимание на цвет шляпки, ножки.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы.

Не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.

Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.

НЕ пробуйте сырые грибы.

Дома еще раз тщательно проверьте грибы: все сомнительные надо выбросить.

Готовьте грибы в течение первых суток после сбора.

Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин.

Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Как не отравиться грибами летом pinterest.com

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 мин. после потребления, так и в течение нескольких дней:

тошнота

рвота;

резкая боль в животе

диарея

головокружение

повышение температуры тела

снижение пульса

удушье;

судороги

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги)

появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача!

Первая помощь при отравлении грибами:

срочно звоните в «скорую» - общий номер 103;

промойте желудок простой водой;

придерживайтесь постельный режим;

пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или холодный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины

примите сорбенты.

Запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Читай также: Что может спровоцировать гормональное ожирение?

Не занимайтесь самолечением, это опасно для жизни!

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь лабораторный анализ поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.



Ранее мы писали, какие витамины нужны летом.