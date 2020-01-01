Отеки летом: что следует знать
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С наступлением летней жары люди нередко сталкиваются с отёками нижних конечностей, особенно этот неприятный симптом ощущается во второй половине дня, а к вечеру это даже видно невооружённым глазом.
- Что такое отек?
Это скопление воды в межклеточном пространстве. Чаще всего он возникает именно из-за жажды клетки, когда организм, испытывая недостаток влаги, любыми путями пытается удержать живительную влагу. Поэтому, лучшая борьба с отеками у здорового человека - достаточное потребление воды. То есть, как минимум литр-полтора в день.
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В первую очередь отеки могут быть у гипертоников, людей с проблемами почек, заболеванием вен. Лишний вес также способствует этой напасти.
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Если отеки не спадают долгое время, обязательно покажитесь врачу, тем более, что они могут сигналить о серьезных заболеваниях.
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Но летом отеки могут возникать даже у здорового человека - мы пьем много жидкости, любим высокие каблуки, увеличивается длительность прогулок и отеки могут появится не только на ногах, но даже на руках (когда невозможно снять кольцо).
Благо, здоровому человеку избавиться от этой напасти довольно просто - достаточно вечером сделать прохладную ванночку для ног и рук (можно добавить морскую соль). А днем - закинуть ступни на возвышение. И еще лучше - на пару дней после «отечного» вечера отказаться от шпилек.
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Не стоит забывать и о питании - ограничить острую и жареную пищу, если вы склонны к отекам. И желательно не пить много перед сном - максимум за час до сна.
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Ешьте больше зелени (особенно, петрушки), овощей и фруктов.
Хорошо снимают отеки черешня и вишня, а также щавель.
Помогает вареный (только не очень соленый) рис.
В жару не рекомендуется пить кофе и чай, так как они выводят из организма воду, вызывают жажду, которую хочется запивать много и часто.⠀
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Лучше пейте липовый чай. Он помогает не только вывести избыток жидкости, но и облегчает усваивание пищи (пить за 20-30 минут до еды). Предупреждение - сильное мочегонное! После него лучше не гулять.
Ранее мы писали, как спасаться от жары летом.
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