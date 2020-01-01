Правда ли это масло такое полезное?

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Гхи — один из видов топлёного масла. В аюрведе оно считается мощным лекарственным средством, которое положительно влияет на здоровье.

Что это такое и чем оно отличается от обычного топлёного масла?

Масло гхи – древнейший продукт, который пришел в современный мир из Индии. По своей сути — это сливочное масло, но растопленное с соблюдением ряда правил. В процессе производства масла гхи, из сливочного масла исчезает влага, казеин и молочный сахар.

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Такой продукт особенно актуален для всех тех, кто страдает непереносимостью лактозы. Нужно понимать, что топлёное сливочное масло и масло гхи – это совсем не одно и то же.



Масло гхи выдерживает более высокие температуры, в отличие от простого топлёного сливочного масла. Поэтому оно не горит при приготовлении пищи, а еда на нём не пригорает. Масло гхи - продукт, очищенный от различных примесей (воды, белкового казеина, лактозы).



Масло гхи: вред и польза depositphotos.com

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Топлёное сливочное масло – это просто масло, которое было растоплено на огне. Масло гхи же получают посредством долгого кипячения на очень медленном огне.

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Несмотря на то, что масло гхи – это продукт животного происхождения, умеренное его потребление не повышает холестерин, в отличие от топлёного и сливочного масла. Такой продукт легче усваивается организмом, в отличие от всех других животных жиров (того же сливочного масла).

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Поэтому всем тем, кто сидит на диете или просто следить за питанием, масло гхи есть можно и даже нужно. На нём отлично жарить, заправлять им тёплые блюда или салаты, делать выпечку или есть просто так с хлебом и солью.

Полезные свойства масла гхи:

Помогает правильной работе ЖКТ;

Способствует нормализации работы желчного пузыря и отделению желчи, усвоению жирорастворимых витаминов;

Укрепляет иммунитет;

Улучшает работу мозга, мозгу жизненно необходимы правильные жиры;

Повышает работоспособность и наполняет нас энергией;

Выводит токсины и тяжёлые металлы;

Улучшает регенерацию тканей;

Укрепляет кости и костный мозг;

Поддерживает правильный гормональный баланс;

Снижает риск развития онкологических заболеваний;

Почти не вызывает аллергии, можно людям с непереносимостью лактозы и аллергией на коровий белок

Масло гхи: вред и польза depositphotos.com

Когда масло гхи - это вред?

Вред масло может нанести здоровью только при несоблюдении рекомендаций по его применению.

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​При изготовлении масла возможно нарушение технологии ( неправильная температура топления), что приводит к окислению холестерина. Это может вызывать сердечно-сосудистые заболевания. Также может быть повышение показателей ЛДЛ холестерина в крови.

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