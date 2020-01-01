Причин может быть несколько.

Почему слоятся ногти на ногах и что делать?

Читай также: Как питаться в жару?

Ногти на ногах реже оказываются на виду, однако следить за ними нужно не менее тщательно, чем за руками. Рассказываем, что делать, если вы заметили расслоение ногтевой пластины на ногах.

Почему слоятся ногти на ногах?

Наиболее распространенная причина, почему слоятся ногти на ногах – недостаток питательных веществ в организме. Включите в рацион жирные орехи и продукты, богатые витаминами А, Е, В5, В3, С и D и микроэлементами (селен, цинк, йод, магний, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты).

Ношение неправильно подобранной обуви. Если обувь слишком жесткая, выполнена из искусственных тканей, не имеет должной вентиляции, или того хуже – жмет вам, то приготовьтесь к тому, что со временем у вас начнутся проблемы. Ногти станут более плотными, под ними образуется кожистые мозоли. Пластины либо рассохнутся, либо будут излишне влажными, в дополнение всего они деформируются. Со временем они начнут ломаться и слоиться. Вывод – всегда выбирайте качественную обувь и только подходящего размера.

Хождение босиком либо в открытой обуви. Само по себе пребывание стоп в босом состоянии даже полезно, но частое хождение босиком, особенно по горячему песку или в открытой обуви по раскаленному асфальту негативно сказывается на ногтях ног. Пластины иссушаются от горячего воздуха, а излишняя инсоляция делает их хрупкими. Так что не злоупотребляйте воздушными и солнечными ваннами, особенно в жаркое время.

Слишком короткое обрезание ногтей. Многие отстригают ногти под самое основание и тем самым наносят вред не только ногтям, которые от подобной «заботы» начинают слоиться, но коже вокруг них. Ноготь лишенный свободного края под давлением обуви начинает врастать, загибаться, на нем появляются некрасивые бороздки. Так что, делая себе педикюр, оставляйте небольшую зону свободного края ногтя. Примерный ориентир – длина самих пальцев, ногти должны их полностью покрывать. Не бойтесь, что они быстро отрастут, на ногах ногти растут в 1,5 раза медленнее, чем на руках. При коррекции длины не используйте ножницы, просто аккуратно подпиливайте их пилочкой по мере отрастания.

Почему слоятся ногти на ногах и что делать?

Какие бывают расслоения?

Если пластина ногтя листовидно расщепляется в области свободного края, а основная часть остается целой, это состояние называют онихошизисом. При таком поражении свободная часть может и не расщепляться, а лишь сильно истончаться. Чаще всего это случается при повторяющихся травмах ногтей, воздействии щелочей, использовании низкокачественных лаков или неправильном выполнении педикюра.

Если ногтевая пластинка начинает отделяться от ложа, отслаиваясь частично или полностью, эта проблема носит название «онихолизис». Отслоение ногтей бывает не только со стороны свободного края, но и с боков. Как правило, к этому приводят грибковая инфекция, кожные болезни, травмы, эндокринные патологии и химические вещества.

Если на поверхности ногтей есть трещины либо расположенные продольно борозды, такая патология называется онихорексисом. Она встречается при лишае и псориазе, а также при дефиците витаминов в пище и болезнях пищеварительного тракта. Полоски на поверхности ногтевых пластин встречаются и темные, и светлые.

Почему слоятся ногти на ногах и что делать?

Что делать и как лечить ногтевую пластину?

Включите в рацион жирные орехи и продукты, богатые витаминами А, Е, В5, В3, С и D и микроэлементами (селен, цинк, йод, магний, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты).

Регулярно массируйте ступни для улучшения кровотока. Даже если вы придерживаетесь сбалансированного питания, часть микроэлементов может не доходить до ногтей на ногах из-за малоподвижного образа жизни или проблем с венами.

Убедитесь, что повреждение не связано с грибком. Иначе все действия окажутся не только напрасными, но и могут вызвать осложнение.

Если вы недавно сменили обувь или неосторожно прошли мимо ножки стола, вам необходимо остановить расслоение. Если не сделать этого вовремя, расслоение будет углубляться, повреждая все новые ткани. В домашних условиях можно прибегнуть к процедуре запечатывания воском, когда в ногтевую пластину втирается специальный состав, который склеивает поврежденные чешуйки.

Недостаточный косметический уход за ногтями на ногах также может привести к расслоению. Регулярно подпиливайте ногти на ногах и обязательно полируйте торец бафом. И, конечно, ежедневно смазывайте кожу и ногти питательным кремом – сухость ногтевой пластины быстро провоцирует расслоение.

Ранее мы писали, какие витамины нужны летом.