В жару наш организм усиленно теряет жидкость.

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Чем питаться летом, не нагружая организм? Какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести жару?

Основные правила летнего питания:



Стоит отдавать предпочтение легкоусвояемой пище. Например, можно заменить красное мясо на белое - курица, индейка, рыба. Убирать очень жирное, острое и перченое.

Старайтесь летом придерживаться 5-разового питания: 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Самое важное, не переедать



Ограничьтесь двумя кружками кофе в день

Вводите больше воды, морсов, делайте холодный зелёный чай. Можно с добавлением лимона и мяты.



Как питаться в жару? pinterest.com

Клубника

Апельсины

Арбуз

Дыня

Огурец

Сельдерей и цуккини

Нектарины и абрикосы

Знали, что 20-30% необходимой для здоровья жидкости мы получаем не из воды и напитков, а из продуктов питания.Например, к таким “увлажняющим“ продуктам относятся:

Постарайтесь ограничить количество алкоголя. Холодное вино или ледяное шампанское могут быть довольно заманчивыми, но они не принесут пользу, а даже наоборот. Холодная еда и напитки дают только первоначальный эффект охлаждения, однако, он быстро пропадает. Дело в том, что процесс переваривания пищи требует от организма повышения температуры, так как он является тепловыделяющим. Поэтому после употребления такой холодной еды или напитков, вы можете ощутить жар. Выходом из ситуации могут стать горячие напитки. Чай может помочь стимулировать поотделение, которое и оказывает охлаждающее действие



Вводите в свой рацион томаты, болгарский перец, виноград, морковь, гранат, фиолетовые ягоды - эти продукты помогут защитить кожу от УФ-излучения. Они содержат вещества, которые нейтрализуют действия свободных радикалов и помогают сохранить молодость и свежесть кожи

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