Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
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В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью. Тепловой и солнечный удар – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека.
Тепловой и солнечный удар: как отличить
Тепловой удар – это определенный симптомокомплекс, возникающий вследствие сильного перегрева организма. Тепловой удар может случиться как в жаркую погоду, так и в условиях повышенной температуры в бане, сауне, жарком цехе, транспорте и т.д.
Солнечный удар – возникает после продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы. Это особая форма теплового удара. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой.
Факторы, способствующие возникновению удара.
- длительное нахождение в условиях повышенных температур, отсутствие или плохое кондиционирование воздуха;
- прямое воздействие солнца на непокрытую голову;
- избыточный вес тела, ожирение;
- препятствия для рассеивания тепла
- лишком плотная одежда, плохо проветриваемые помещения;
- сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания;
- состояние алкогольного опьянения
- интенсивный физический труд;
Признаки теплового и солнечного удара
- Слабость, сонливость;
- Помутнение сознания, одышка;
- Холодный пот, сильная головная боль и головокружение;
- Расширение зрачков, потемнение в глазах;
- Учащение и ослабление пульса;
- Высокая температура (до 40 С);
- Тошнота, рвота, боли в животе;
- Задержка мочеиспускания;
- Шаткость походки;
- В тяжелых случаях: судороги, потеря сознания.
Как оказать первую помощь:
- Перенести или перевести пострадавшего в затененное место или прохладное помещение, где достаточно кислорода
- Положить пострадавшего;
- Голову и ноги необходимо приподнять, подложив что-нибудь под шею и щиколотки;
- Освободить пострадавшего от верхней одежды;
- Напоить больного большим количеством прохладной воды, лучше минеральной
- Смочите лицо пострадавшего холодной водой, приложите холодную мокрую ткань ко лбу и шее; Можно обернуть влажной простыней
- Приложить к голове, под затылок и на лоб прохладный компресс
- Если началась непроизвольная рвота, повернуть пострадавшего на бок;
- При замутненном сознании дать больному понюхать нашатырный спирт;
- В более тяжелых ситуациях обратиться за медицинской помощью!
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