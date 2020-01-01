Тепловой и солнечный удар – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека.

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В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью. Тепловой и солнечный удар – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека.



Тепловой и солнечный удар: как отличить



Тепловой удар – это определенный симптомокомплекс, возникающий вследствие сильного перегрева организма. Тепловой удар может случиться как в жаркую погоду, так и в условиях повышенной температуры в бане, сауне, жарком цехе, транспорте и т.д.



Солнечный удар – возникает после продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы. Это особая форма теплового удара. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой.



Факторы, способствующие возникновению удара.

длительное нахождение в условиях повышенных температур, отсутствие или плохое кондиционирование воздуха;

прямое воздействие солнца на непокрытую голову;

избыточный вес тела, ожирение;

препятствия для рассеивания тепла

лишком плотная одежда, плохо проветриваемые помещения;

сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания;

состояние алкогольного опьянения

интенсивный физический труд;

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе pinterest.com

Слабость, сонливость;

Помутнение сознания, одышка;

Холодный пот, сильная головная боль и головокружение;

Расширение зрачков, потемнение в глазах;

Учащение и ослабление пульса;

Высокая температура (до 40 С);

Тошнота, рвота, боли в животе;

Задержка мочеиспускания;

Шаткость походки;

В тяжелых случаях: судороги, потеря сознания.

Признаки теплового и солнечного удара

Как оказать первую помощь:

Перенести или перевести пострадавшего в затененное место или прохладное помещение, где достаточно кислорода

Положить пострадавшего;

Голову и ноги необходимо приподнять, подложив что-нибудь под шею и щиколотки;

Освободить пострадавшего от верхней одежды;

Напоить больного большим количеством прохладной воды, лучше минеральной

Смочите лицо пострадавшего холодной водой, приложите холодную мокрую ткань ко лбу и шее; Можно обернуть влажной простыней

Приложить к голове, под затылок и на лоб прохладный компресс

Если началась непроизвольная рвота, повернуть пострадавшего на бок;

При замутненном сознании дать больному понюхать нашатырный спирт;

В более тяжелых ситуациях обратиться за медицинской помощью!

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