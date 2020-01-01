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Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

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Тепловой и солнечный удар – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека.
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
pinterest.com

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В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью. Тепловой и солнечный удар – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека.

Тепловой и солнечный удар: как отличить

Тепловой удар – это определенный симптомокомплекс, возникающий вследствие сильного перегрева организма. Тепловой удар может случиться как в жаркую погоду, так и в условиях повышенной температуры в бане, сауне, жарком цехе, транспорте и т.д.

Солнечный удар – возникает после продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы. Это особая форма теплового удара. Солнечный удар сопровождается головной болью, вялостью, рвотой.

Факторы, способствующие возникновению удара.

  • длительное нахождение в условиях повышенных температур, отсутствие или плохое кондиционирование воздуха;
  • прямое воздействие солнца на непокрытую голову; 
  • избыточный вес тела, ожирение;
  • препятствия для рассеивания тепла
  • лишком плотная одежда, плохо проветриваемые помещения;
  • сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания; 
  • состояние алкогольного опьянения 
  • интенсивный физический труд;

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе
pinterest.com

Признаки теплового и солнечного удара

  • Слабость, сонливость; 
  • Помутнение сознания, одышка; 
  • Холодный пот, сильная головная боль и головокружение;
  • Расширение зрачков, потемнение в глазах;
  • Учащение и ослабление пульса; 
  • Высокая температура (до 40 С);
  • Тошнота, рвота, боли в животе;
  • Задержка мочеиспускания;
  • Шаткость походки;
  • В тяжелых случаях: судороги, потеря сознания.

Как оказать первую помощь:

  • Перенести или перевести пострадавшего в затененное место или прохладное помещение, где достаточно кислорода
  • Положить пострадавшего;
  • Голову и ноги необходимо приподнять, подложив что-нибудь под шею и щиколотки;
  • Освободить пострадавшего от верхней одежды;
  • Напоить больного большим количеством прохладной воды, лучше минеральной
  • Смочите лицо пострадавшего холодной водой, приложите холодную мокрую ткань ко лбу и шее; Можно обернуть влажной простыней
  • Приложить к голове, под затылок и на лоб прохладный компресс
  • Если началась непроизвольная рвота, повернуть пострадавшего на бок; 
  • При замутненном сознании дать больному понюхать нашатырный спирт; 
  • В более тяжелых ситуациях обратиться за медицинской помощью!

Ранее мы писали, что следует знать об отеках летом. 

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Теги: тепловой удар, первая помощь
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