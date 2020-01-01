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Стоит знать: как выбрать солнцезащитные очки ребенку

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Доктор Комаровский дал несколько рекомендаций.
Стоит знать: как выбрать солнцезащитные очки ребенку
Стоит знать: как выбрать солнцезащитные очки ребенку
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Врач Евгений Комаровский рассказал, как правильно выбрать солнцезащитные очки для ребенка. 

Так, стоит выбирать очки с ударопрочными линзами, которые предназначены для игры на детской площадке. Кроме того, необходимо найти очки, блокирующие 99–100 процентов всех спектров ультрафиолетовых лучей. 

При покупке следует внимательно осмотреть линзы на предмет дефектов или возможных потертостей. При этом форму и дизайн доктор Комаровский посоветовал позволить выбрать самим детям.

Стоит знать: как выбрать солнцезащитные очки ребенку
Стоит знать: как выбрать солнцезащитные очки ребенку
https://www.instagram.com/doctor_komarovskiy/

Ранее мы писали, безопасно ли ходить в спортзал. 

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Теги: доктор Комаровский, солнцезащитные очки
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